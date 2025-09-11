Heute im TV: Das wohl allerbeste Reboot einer legendären Sci-Fi-Reihe

Star Trek ist der Inbegriff von Sci-Fi und schon viele Jahrzehnte lang sowohl berühmt als auch beliebt. Dann kam nach einigen Jahren Kinopause die Neuauflage, die heute im TV läuft.

Wenn ihr an Science-Fiction denkt, kommt ihr an Star Trek kaum vorbei. Im Jahr 2009 erschien der simpel betitelte Film Star Trek, der frischen als Reboot in alternative Zeitlinie frischen Wind in die Franchise-Segel blies.

Der Sci-Fi-Streifen gibt es auch im Stream, und zwar bei Netflix, Amazon Prime oder Paramount+.

Darum geht's in Star Trek, dem Sci-Fi-Neuanfang mit Chris Pine

Kirk, Spock, Scotty und Pille sowie Uhura sind zwar immer noch mit von der Partie, in dieser Origin-Story aber noch um einiges jünger. Die Enterprise gibt es ebenfalls schon, aber James T. Kirk (Chris Pine) ist noch gar nicht ihr Kapitän und kennt seine spätere Crew zu Beginn auch noch nicht.

Es gibt also jede Menge zu erzählen: Wie haben sich Spock und Kirk überhaupt kennengelernt und wie stark waren ihre anfänglichen Startschwierigkeiten? Vor allem dreht sich dieses Prequel und Reboot aber darum, wie sich diese illustre Runde zusammenraufen muss, um es mit ihrer ersten großen Herausforderung in Form von Nero (Eric Bana) aufzunehmen.

Das Star Trek-Reboot hat die Reihe plötzlich auch für alle anderen als alteingesessene Fans interessant gemacht

Die Neuauflage stand vor der gewaltigen Mammutaufgabe, eine altgediente, extrem beliebte Crew mit neuen Schauspieler:innen beliebt zu machen und der Marke nebenbei frisches Leben einzuhauchen. Überraschenderweise ist das auf Anhieb mit Bravour gelungen.

Oder, um es anders zu formulieren: Star Trek wurde plötzlich cool und sexy. 2009 wurde das Sci-Fi-Franchise den Nerds entrissen und für immer verändert. Aus dem ruhigen, bedachten und oft Technik-fokussierten Universum wurde auf einmal ein Action-Sci-Fi-Blockbuster. Darauf folgten die ebenfalls spannenden Fortsetzungen Into Darkness und Star Trek Beyond. Insbesondere hinterließ aber Star Trek von 2009 einen bleibenden Eindruck. An den Kinokassen konnten laut Box Office Mojo stolze 385 Millionen US-Dollar eingespielt werden.

Der Effekt ist nicht zu unterschätzen: Mittlerweile gibt es sogar wieder mehrere Star Trek-Serien, die ohne diesen Film vielleicht nie das Licht der Welt erblickt hätten.

