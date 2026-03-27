Heute im TV: Der Anfang vom Ende einer extrem beliebten und erfolgreichen Abenteuer-Reihe

Im Free-TV könnt ihr heute Abend den vierten Teil einer Abenteuer-Reihe streamen, die vor vielen Jahren grandios angefangen hat. Doch ab einem gewissen Punkt ging es steil bergab.

Fluch der Karibik war ein wilder Ritt und die Reihe lange Zeit ein Garant dafür, Unsummen in die Kassen zu spülen. Aber mit Teil 4 aka Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten verfestigte sich immer stärker der Eindruck, dass hier vor allem ein Franchise gemolken wird. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, wie das aussieht, könnt ihr den Film am 29. März 2026 um 20:15 Uhr bei Sat.1 schauen. Alternativ könnt ihr den vierten Teil der Fluch der Karibik-Reihe genauso wie die restlichen Filme aus dem Franchise jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Großer Abenteuerfilm im TV: Darum geht's in Fluch der Karibik 4 aka Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten

Dieses Mal müssen die titelgebenden Piraten der Karibik leider ohne Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) auskommen. Dafür tritt erneut eine alte Bekannte von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) auf den Plan, für die der Haudegen eine echte Schwäche hat. Allerdings ist diese Frau nicht irgendeine dahergelaufene Freibeuterin, sondern die Tochter des sagenumwobenen Fieslings Blackbeard (Ian McShane).

Jack Sparrow sucht eigentlich aber nach der nicht minder sagenumwobenen Quelle der ewigen Jugend. Dort liegt angeblich das Geheimnis der Unsterblichkeit verborgen. Doch Sparrow ist nicht der einzige Pirat, der es auf die Quelle der ewigen Jugend abgesehen hat. Auch Barbossa (Geoffrey Rush) begibt sich für eine verfeindete Partei auf den Weg an jenen geheimnisvollen Ort, so er denn wirklich existiert.

Fluch der Karibik 4 war zwar ein extrem erfolgreiches Piraten-Abenteuer, aber nicht sonderlich beliebt

Im direkten Vergleich zu vielen anderen Teilen der Reihe schlägt sich Fluch der Karibik ganz hervorragend, wenn wir uns die Einspielergebnisse ansehen. Insgesamt kommt der Streifen auf 1,04 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen. Das übertrifft nur Fluch der Karibik 2 mit 1,06 Milliarden. Alle anderen Franchise-Filme sind unter der Milliarde geblieben (via Box Office Mojo ).

Nichtsdestotrotz macht sich hier bemerkbar, dass die erste Fluch der Karibik-Trilogie von Gore Verbinski abgeschlossen ist und es wohl mehr denn je ums Geld geht. Liegt Fluch der Karibik 3 bei den Moviepilot-Bewertungen noch bei einem Wert von 7,1, steht Teil 4 bereits bei einer deutlich magereren 6,7. Teil 5 kommt dann nur noch auf 6,1 und auf den sechsten Teil warten wir bis heute.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2024 auf Moviepilot erschienen.