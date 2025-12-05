Heute im TV: Der Beginn der besten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Der erste Fantasy-Film der Herr der Ringe-Trilogie läuft am Montagabend im TV und startet die bis heute legendäre Reihe, die schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat.

Zur Weihnachtszeit gehören für viele die Herr der Ringe-Filme zum festlichen Pflichtprogramm. Im deutschen Free-TV wird die legendäre Fantasy-Trilogie ab heute wieder ausgestrahlt. Los geht's auf Sat.1 am heutigen Montag, den 8. Dezember 2025 um 20:15 Uhr mit Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Alternativ streamt der Blockbuster derzeit auch bei Amazon Prime im Abo.

Der Herr der Ringe: Die Gefährten startet heute die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten im TV

J.R.R. Tolkiens Fantasy-Abenteuer über den Ringkrieg galt lange Zeit als kaum verfilmbar. 2001 kam dann (ebenfalls im Dezember) der erste Film der Herr der Ringe-Reihe in die Kinos und bewies das Gegenteil. Die Story beginnt mit dem 111. Geburtstag des Hobbits Bilbo Beutlin (Ian Holm), der sich auf ein letztes Abenteuer aufmacht und seinem Neffen Frodo (Elijah Wood) einen magischen Ring hinterlässt. Der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) kommt dahinter, dass es sich dabei um den einen Ring handelt, der die Essenz des vor tausenden von Jahren bezwungenen dunklen Herrschers Sauron birgt.

Um zu verhindern, dass der mächtige Ring in die Hände von Saurons Schergen gerät, macht Frodo sich mit seinem Gärtner Sam (Sean Astin) sowie seinen Freunden Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd) auf eine lange und gefährliche Reise. Neben Gandalf schließen sich im Laufe der langen Reise quer durch Mittelerde der Waldläufer Aragorn (Viggo Mortensen), der kämpferische Boromir (Sean Bean), der Elb Legolas (Orlando Bloom) und der Zwerg Gimli (John Rhys-Davies) an. Ihr Ziel ist der feurige Schicksalsberg, der einzige Ort, an dem der verführerische Ring zerstört werden kann.

Die atemberaubenden Landschaften von Neuseeland lieferten die perfekte Kulisse für Mittelerde, das von entzückenden Fantasy-Kreaturen, unheimlichen Monstern und unvergesslichen Charakteren besiedelt ist. Bis zum emotionalen Finale im dritten Film müssen jedoch viele Schlachten gekämpft und unzählige Prüfungen bestanden werden – nicht zuletzt die, der Versuchung des einen Ringes zu widerstehen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2024 auf Moviepilot erschienen.