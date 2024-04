Heute im TV: Der Beginn einer 3 Milliarden schweren Sci-Fi-Reihe, die erst letztes Jahr grandios fortgesetzt wurde

Heute Abend erwartet euch der Auftakt einer grandiosen Sci-Fi-Dystopie mit fünf Teilen. Wer die Filme noch nicht kennt, hat jetzt die Chance, die Geschichte von Anfang an zu erleben.

Nachdem die Twilight-Saga Ende der 2000er Jahre einen Young-Adult-Boom im Kino auslöste, folgte 2012 mit Die Tribute von Panem – The Hunger Games die erste Verfilmung der Bestseller-Romantrilogie von Suzanne Collins. Der Film machte Jennifer Lawrence über Nacht zum Mega-Star und ließ drei nicht weniger erfolgreiche Sequels folgen.

Letztes Jahr wurde die Reihe mit dem Prequel Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes auf der großen Leinwand ausgebaut. Insgesamt konnte das Franchise über 3,3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Heute Abend habt ihr im TV die Chance, euch noch einmal zu den Anfängen der Panem-Reihe mitnehmen zu lassen.

Richtig starker Sci-Fi-Film: Darum geht es in Die Tribute von Panem – The Hunger Games

Nach einem Bürgerkrieg ist das Land Panem in 12 Distrikte unterteilt und wird von dem wohlhabenden Kapitol regiert. Um an die dunklen Tage des Krieges zu erinnern und mögliche Rebellionen zu verhindern, werden jedes Jahr die sogenannten Hungerspiele veranstaltet, in welchen jeweils ein Junge und ein Mädchen aus jedem Distrikt in einer Arena gegeneinander antreten.

StudioCanal Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth in Die Tribute von Panem

Als bei den 74. Hungerspielen ihre Schwester Prim (Willow Shields) als Tribut für den ärmlichen Distrikt 12 ausgewählt wird, nimmt Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) freiwillig ihren Platz ein. Gemeinsam mit dem männlichen Tribut aus Distrikt 12, Peeta Mellark (Josh Hutcherson), steht sie nun 22 weiteren Jugendlichen in der Arena gegenüber und muss um ihr Leben kämpfen.

Regie bei Teil 1 führte Gary Ross (Ocean's 8), bevor Francis Lawrence bei den weiteren Hunger Games-Filmen auf dem Regiestuhl Platz nahm. Neben Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson wartet die Sci-Fi-Reihe mit einem eindrücklichen All-Star-Cast um Liam Hemsworth (Land of Bad), Woody Harrelson (No Country for old Men), Elizabeth Banks (3 Engel für Charlie), Donald Sutherland (Lord of War), Philip Seymour Hoffman (Capote) und Julianne Moore (Still Alice) auf.

Jetzt streamen: Hier könnt ihr Die Tribute von Panem bei Amazon schauen *

Wann läuft Die Tribute von Panem – The Hunger Games im TV?

Die Tribute von Panem – The Hunger Games läuft am heutigen Montag, den 22. April 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins im Free-TV. Wenn ihr den Ausstrahlungstermin verpasst habt, könnt ihr den Film aktuell auf dem Amazon Prime Video-Channel ALLSTARS im Abo streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.