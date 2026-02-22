Heute im TV: Der Beginn einer der längsten Filmreihen überhaupt – seit über 60 Jahren kommen neue Teile

Ein Agent mit der Lizenz zum Töten, actionreiche Verfolgungsjagden und Alltagsgegenstände, die zur Waffe werden – mit diesen Attributen wurde eine ikonische Filmreihe geboren. Heute läuft der Auftakt im TV.

1962 fiel der Startschuss für eine legendäre Filmreihe, die bis heute andauert. Die Rede ist natürlich vom charismatischen Bond, James Bond, der seit Generationen sein Publikum begeistert und mit Callum Turner als neuem Agenten weitergehen könnte. Mittlerweile umfasst die Reihe 25 Filme, doch alles begann mit James Bond 007 jagt Dr. No, der heute im Fernsehen läuft.

Vox zeigt am heutigen Donnerstag, den 26. Februar 2026, den Agenten im Smoking um 22:55 Uhr. Die Wiederholung läuft am Samstag um 22:45 Uhr. Alternativ könnt ihr James Bond 007 jagt Dr. No aber auch bei diesen Anbietern streamen.

James Bond jagt Dr. No: Legendäre Actionreihe begann mit diesem Klassiker

Im ersten Fall wird Agent James Bond (Sean Connery) nach Jamaika geschickt, um das Verschwinden eines britischen Agenten aufzuklären. Dabei scheinen auch die geheimnisvollen Energiequellen auf Cape Canaveral eine Rolle zu spielen, die die Flugbahnen amerikanischer Raketen stören.

Mit dem mysteriösen Dr. No (Joseph Wiseman) hat Bond schnell einen Verdächtigen gefunden, doch der lebt auf einer hermetisch abgeriegelten Insel. Dort trifft Bond nicht nur auf den Bösewicht, sondern auch auf die Muschelsammlerin Honey Ryder (Ursula Andress), die keineswegs so harmlos ist, wie sie scheint.

James Bond – ein Held mit Fehlern

Mit einer Wertung von 7,1 von 10 Punkten landet der erste Bond-Teil bei unserer Community auf Platz 4 der besten James Bond-Filme. Sean Connery setzte darin den Ton für die Verkörperung von James Bond mit seinem unverkennbaren Charme. Mit dem gelingt es ihm auch, trotz moralisch fragwürdigem Verhalten das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Autor der Romanreihe Ian Fleming sagte selbst in einem Interview mit dem Playboy über seine Titelfigur, dass Bond weder gut noch böse sei:

Er hat seine Makel und nur wenige erkennbare Tugenden jenseits von Patriotismus und Mut, was ohnehin wahrscheinlich keine Tugenden sind […] Aber ich habe ihn nicht als sonderlich sympathischen Kerl angelegt.

Dass James Bond nicht frei von Fehlern ist, macht wohl auch die Faszination für die Figur aus. In James Bond 007 jagt Dr. No sind auch viele Bestandteile angelegt, die später zum festen Muster der gesamten Reihe werden. Dazu gehören exotische Handlungsorte, schicke Autos, legendäre Erfindungen, ein größenwahnsinniger Bösewicht und ein Bondgirl, das alle Blicke auf sich zieht.

Das erste Bondgirl hatte bereits Einfluss auf die Popkultur. Ursula Andress entsprang dem Meer im weißen Bikini und kurbelte den Verkauf des bis dahin umstrittenen Zweiteilers massiv an. Die legendäre Szene wurde später von Halle Berry in Stirb an einem anderen Tag und von Daniel Craig in Casino Royale auf ähnliche Weise nachgespielt.