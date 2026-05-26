Heute im TV: Der Beginn einer riesigen Sci-Fi-Reihe, die nach 30 Jahren neu gestartet werden soll

Im deutschen Free-TV läuft heute ein Sci-Fi-Film, der mehrere Serien nach sich zog und vielleicht sogar mit einem weiteren Titel fortgeführt wird. Ein Sternentor führt darin in fremde Welten.

Das Stargate-Franchise ist eines der größten im Science-Fiction-Bereich. Bald soll es sogar noch umfassender werden, denn seit längerem ist ein brandneuer Film vom Originalregisseur geplant. Zurück geht das alles auf den 1994er Sci-Fi-Abenteuerfilm von Independence Day-Mastermind Roland Emmerich, der heute im deutschen Free-TV zu sehen ist.

Kabel eins strahlt den Film am 27. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Stargate von 1994 mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Heute im TV: Militärische Sci-Fi mit Knarren und Sternentor in Stargate

In Stargate wird 1928 ein eigentümliches Artefakt in Ägypten ausgegraben, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. 66 Jahre später sucht Catherine Langford (Viveca Lindfors), die Tochter des damaligen Entdeckers, den Ägyptologen und Linguisten Daniel Jackson (James Spader) auf. Er soll die Hieroglyphen auf dem futuristisch anmutenden Gerät entschlüsseln, das theoretisch Tore in fremde Welten öffnet.

Gemeinsam mit Colonel Jack O'Neill (Kurt Russell) und seiner Einheit macht Jackson sich nach erfolgreicher Entschlüsselung auf die Reise durch das Sternentor. Auf der anderen Seite entdecken sie eine dem alten Ägypten ähnliche Wüstenwelt, deren Population vom außerirdischen Sonnengott Ra (Jaye Davidson) unterdrückt wird. Finden die Fremden in dieser Welt einen Weg, ihnen zu helfen? Und danach wieder nach Hause?

Der Film basiert auf der belächelten Ancient Alien-Theorie, die davon ausgeht, dass Außerirdische Einfluss auf die frühe menschliche Geschichten nahmen. Es scheint auch nicht unwahrscheinlich, dass Emmerich die Nikopol-Trilogie von Enki Bilal gelesen hat, dessen Comics ganz ähnliche Ästhetiken und Ansätze aufgreifen. Diese wurden 2002 mit dem Film Immortal - Die Rückkehr der Götter verfilmt.

Mehr TV-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Große Ideen und eine interessante Vermischung des alten Ägyptens mit futuristischer Technologie liefert auch der Stargate-Film. Auf menschlicher Seite halten Spader als Nerd und Russell als harter Hund mit ihrer amüsanten Dynamik bei der Stange. In der darauffolgenden Serie Stargate SG-1 wurden die Rollen von Michael Shanks und MacGyver-Star Richard Dean Anderson dargestellt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.