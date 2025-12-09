Heute im TV: Der beste Action-Film mit Arnold Schwarzenegger der letzten 20 Jahre

Arnold Schwarzenegger ist einer der größten Action-Stars in der Filmgeschichte. Heute Abend könnt ihr euch dafür seinen besten Action-Kracher aus den vergangenen 20 Jahren im Fernsehen anschauen.

Zugegeben, Arnold Schwarzenegger ist kein Garant mehr für gute Action-Filme. Wirkte er in den 1980er und 1990er Jahren unbesiegbar, musste er zuletzt einige Niederlagen auf der großen Leinwand einstecken. Besonders bitter: Die Rückkehr in seiner Paraderolle als Terminator entpuppte sich gleich zweimal als kreative Bankrotterklärung.

Zwischen all den Enttäuschungen gibt es allerdings auch einen richtig guten Action-Film, den Schwarzenegger in den vergangenen 20 Jahren gedreht hat. Die Rede ist von The Last Stand. Heute Abend könnt ihr die adrenalingeladene Western-Variation von Kim Jee-woon im abendlichen Fernsehprogramm von Kabel Eins schauen.

Heute im TV: The Last Stand läuft heute Abend am 11. November 2025 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Ausstrahlung geht bis 22:25 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 04:15 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

The Last Stand: Arnold Schwarzenegger tritt als Sheriff einer Kleinstadt gegen einen Gangsterboss an

In The Last Stand verkörpert Schwarzenegger den Sheriff Ray Owen. In Los Angeles war er eine große Nummer. Nach einem Einsatz, der komplett schiefgelaufen ist, zieht er sich aufs Land zurück. In der Kleinstadt Sommerton, die sich kurz vor der Grenze zu Mexiko befindet, sorgt er fortan dafür, dass dem Gesetz Gefolge geleistet wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Last Stand schauen:

The Last Stand - Trailer (Deutsch) HD

So verschlafen Sommerton auf den ersten Blick wirkt: Schon bald verwandelt sich die Kleinstadt in einen Kriegsschauplatz. Ein berüchtigter Drogenboss befindet sich mit einem schwer bewaffneten Gefährt auf den Weg in den friedlichen Ort, um die Grenze nach Mexiko zu überqueren. Sogar das FBI ist ihm auf den Fersen.

The Last Stand markiert Schwarzeneggers erste Filmrolle, nachdem er von 2003 bis 2011 als Gouverneur von Kalifornien tätig war. Das Comeback war zwar kein großer Erfolg an den Kinokassen. Kim Jee-woon, der zuvor mit Filmen wie I Saw the Devil und The Good, the Bad, the Weird für Aufsehen sorgte, liefert dennoch starke Action ab.



Viele stylishe Momente fügen sich mit vertrauten Western-Elementen zusammen, während Schwarzenegger inmitten des abgedrehten Treibens als alternder Sheriff die Grundlage für viele seiner späteren Helden schafft. Von einem müden Action-Fest sind wir aber weit entfernt. The Last Stand schreckt vor keiner Eskalation zurück, sei sie noch so übertrieben oder geschmacklos. Ein entfesselter Film, der nicht auf die Bremse tritt.

