Heute im TV: Der beste Blockbuster mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle

Seit 20 Jahren ist Jennifer Lawrence in den unterschiedlichsten Filmen zu sehen. Heute Abend läuft ihr mit Abstand bester Blockbuster im TV. Er gehört zu einem noch viel größeren Franchise.

Nach vier Oscar-Nominierungen und einem Gewinn dürfte wohl kaum noch jemand daran zweifeln, dass Jennifer Lawrence eine der talentiertesten Schauspielerinnen unserer Zeit ist. Innerhalb weniger Jahre hat sie Hollywood erobert und sich dort als bleibende Größe etabliert. Ihren bisher besten Blockbuster könnt ihr heute Abend im Fernsehen schauen: Die Tribute von Panem – Catching Fire.

Die erste Fortsetzung der dystopischen Hungerspiele läuft heute Abend, am 23. Juni 2026, um 22:30 Uhr auf Kabel eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:20 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht. Dafür könnt ihr den Film im Stream nachholen. Aktuell steht er etwa bei HBO Max und RTL+ im Abo zur Verfügung. Darüber hinaus wird er bei Amazon und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen angeboten.

TV-Tipp: Jennifer Lawrence brilliert in Catching Fire

In Catching Fire muss Jennifer Lawrence einmal mehr in einer riesigen Arena tödlichen Gefahren trotzen. Eigentlich dachte die von ihr verkörperte Katniss Everdeen, dass sie den Schrecken der Hungerspiele überstanden hat. Doch dann holt der fiese Präsident Snow (Donald Sutherland) die Gewinner:innen vorheriger Runden zurück, um das große Jubel-Jubiläum, die 75. Ausgabe der Hungerspiele, zu feiern.

Was folgt, ist ein schonungsloses Survival-Abenteuer, das nicht nur von mitreißenden Action-Sequenzen lebt, sondern vor allem von Lawrences bärenstarker Performance im Zentrum des Films. Sie überzeugt als furchtlose Kämpferin und zerrissene Heldin, die sich plötzlich in einer größeren Geschichte wiederfindet, jedoch sichtlich mit der Rolle hadert, die ihr von den großen Parteien dieser Welt zugeschrieben wird.

Während in der Dunkelheit der Funke der Rebellion entfacht und der Widerstand glaubt, in Katniss die perfekte Gallionsfigur für seine Sache gefunden zu haben, will sich auch das faschistische Kapitol ihre extrem beliebte Person zu eigen machen und sie für Propagandazwecke nutzen. Gleichzeitig muss Katniss ununterbrochen um ihr Leben fürchten, denn jede Begegnung in der Arena könnte die letzte sein.

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Dank Jannifer Lawrence ist Katniss Everdeen greifbar

Lawrence fängt die pulsierende Verzweiflung ihrer Protagonistin perfekt ein, genauso wie ihre Wut und die Entschlossenheit, nicht einfach zur Puppe der Mächtigen zu werden. Und dann ist da noch diese verletzliche, ungewisse Seite von Katniss, die Lawrence grandios auf dem schmalen Grat zwischen Young-Adult-Elementen und den harten politischen Themen der Reihe balanciert – packend bis zur letzten Sekunde.

Mehr noch als der erste Teil, der sich erst selbst in seiner Welt finden musste, weiß Catching Fire um die magnetische Anziehungskraft seiner Hauptdarstellerin. Gebannt blickt die Kamera in ihr Gesicht und findet in riesigen Close-ups funkelnde, aber auch erschöpfte Augen. Lawrence gelingt das Kunststück, Katniss in eine überlebensgroße Figur zu verwandeln und sie dennoch unheimlich nahbar wirken zu lassen.