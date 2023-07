Heute im TV: Der beste Mark Wahlberg-Film, in dem er einen riesigen Fake-Penis trägt

Auf Tele 5 könnt ihr heute Paul Thomas Andersons Meisterwerk Boogie Nights schauen. Der Film über die glorreiche Porno-Szene der 70er und den späteren Absturz ist der beste mit Mark Wahlberg.

Die Hauptrolle von Mark Wahlberg in Boogie Nights von Paul Thomas Anderson zählt zu seinen früheren Schauspielleistungen. Trotzdem ist das Meisterwerk über die Pornofilm-Szene der 70er und 80er bis heute der beste Film mit dem Star.

Falls ihr Boogie Nights noch nie gesehen habt, könnt ihr den Streifen am Sonntag auf Tele 5 schauen. Zu sehen gibt es auch einen beachtlichen (Fake-)Penis, den Wahlberg für seine Figur trägt.



Boogie Nights - Trailer (English)

Boogie Nights ist eine rauschhafte Porno-Milieustudie voller Humor und Dramatik

Die Handlung des Films dreht sich um den High-School-Abbrecher Eddie Adams (Mark Wahlberg), der 1977 mit einem Nachtclub-Job über die Runden kommt. Hier wird er von dem Porno-Regisseur Jack Horner (Burt Reynolds) entdeckt, der ein großes Talent von Eddie nutzt: ein überdurchschnittlich großer Penis. Der junge Erotikfilm-Anwärter wird zum Star in einer Branche, die in den 70ern ihren Höhepunkt feiert. Der Absturz in den 80ern durch den VHS-Boom kommt aber irgendwann auf alle zu.

Trotz der Laufzeit von 150 Minuten ist Boogie Nights ein fast schon kurzweiliges Erlebnis. Paul Thomas Anderson lässt den rauschhaften Zeitgeist der 70er mit brillanten Kulissen und Kostümen aufleben, während sich die Story als unwiderstehliche Mischung aus unterhaltsamer Milieustudie, witzigen Einzelszenen und dramatischen Untertönen entfaltet.

Mark Wahlberg war nie besser als unreifer Grünschnabel, der sich voll und ganz auf sein Charisma und körperliches Talent verlassen muss. Der illustre Cast wird von vielen Stars wie Burt Reynolds, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman oder John C. Reilly abgerundet.

Boogie Nights ist aber nicht nur Unterhaltung pur. Im Stil der großen Gangster-Epen eines Martin Scorsese wie GoodFellas oder Casino kippt auch Andersons Film irgendwann ins ernüchternde Aufprallen, sobald durch die Veränderungen in den 80ern der Filmriss nach der Party kaum noch abklingt.

Für den oben erwähnten Fake-Penis müsst ihr euch übrigens gedulden, denn der wird erst ganz zum Schluss in seiner vollen Pracht enthüllt.

Wann und wo läuft Boogie Nights im TV?

Das Meisterwerk von Paul Thomas Anderson wird am Sonntag um 22:50 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.