Heute im TV: Der beste Marvel-Film der Geschichte

Die Flut an Marvel-Filmen reißt nicht ab. Doch welcher ist der bisher beste? Für uns ist die Antwort eindeutig – und heute Abend könnt ihr sie im Fernsehen sehen.

Kein anderes Genre hat das Blockbuster-Kino des 21. Jahrhunderts so sehr geprägt wie Superheldenfilme. Vor allem der Comic-Gigant Marvel ist für einen bemerkenswerten Output verantwortlich. Seitdem Iron Man das Marvel Cinematic Universe gestartet hat, erwartet uns ein Superheldenfilm nach dem anderen im Kino.

Aber welcher Marvel-Film ist der bisher beste? Wir haben uns innerhalb der Moviepilot-Redaktion festgelegt: Spider-Man 2 von Sam Raimi. Schon seit einigen Jahren führt die Fortsetzung unsere Liste der besten Marvel-Filme an. Heute Abend könnt ihr euch den phänomenalen Blockbuster im Fernsehen anschauen.

Heute im TV: Spider-Man 2 läuft heute Abend um 22:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Sonntagnachmittag um 14:40 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Disney+ streamen.

Bester Marvel-Film: An Spider-Man 2 mit Tobey Maguire reicht kein einziger MCU-Vertreter heran

Spider-Man 2 ist eine Fortsetzung, die im Vergleich zu aktuellen Marvel-Filmen recht unspektakulär wirkt: Es gibt keine großen Twists und Enthüllungen. Keine Zeitreise, keine Cameos und erst recht kein Multiversum. Doch genau das ist die Stärke des Films: Raimi entwickelt die Ereignisse aus dem ersten Teil mit klugen Beobachtungen weiter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man 2 schauen:

Spider-Man 2 - Trailer (Deutsch) HD

Das Herz von Spider-Man 2 sind Peter Parker (Tobey Maguire), Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) und Harry Osborn (James Franco). Dazu gesellt sich mit Doc Ock (Alfred Molina) einer der denkwürdigsten Marvel-Bösewichte überhaupt. Jede Figur erhält einen überzeugenden Arc und nicht nur eine Aneinanderreihung von Teasern.

Raimi spielt nicht auf Zeit und bereitet andere Projekte vor. Seine Aufmerksamkeit gilt der Weiterentwicklung der Geschichte. Besonders in die melodramatischen Aspekte lehnt er sich. Das bedeutet keineswegs, dass die Action zu kurz kommt. Im Gegenteil: Allein der Kampf zwischen Spidey und Doc Ock in den Häuserschluchten von New York ist ein unumstößlicher Triumph des modernen Blockbuster-Kinos.

