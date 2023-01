Heute im TV: Der beste Sci-Fi-Film 2021 als haarsträubende Trash-Kopie

Dune war für viele der beste Sci-Fi-Film des letzten Jahres. Heute Abend läuft sein trashiger Abklatsch Planet Dune im TV, der von der Mockbuster-Schmiede The Asylum stammt.

Dune gilt bei vielen Fans als einer der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten Jahre. Kein Wunder, dass andere Studios versuchen, von dem Hype um den Film zu profitieren. Etwa die Trash-Schmiede The Asylum, deren schamloser Abklatsch Planet Dune heute im TV läuft.

Darum geht's im Sci-Fi-Film Planet Dune

The Asylum verdient sein Geld mit sogenannten Mockbustern wie Transmorphers oder Independents War of the Worlds. Dabei handelt es sich um Filme, die großen Kino-Highlights in Titel oder Story ähnlich, aber ungleich günstiger produziert sind. Häufig lässt sich das fehlende Budget an allen Ecken und Enden erkennen, nicht zuletzt bei der Qualität. Und Planet Dune stellt keine Ausnahme dar.

Die Titelnähe zum großen Vorbild ist hier nämlich kaum mehr als ein Köder. Das Asylum-Werk dreht sich nicht etwa um streitende Adelshäuser, Weltraumkriege oder eine düstere psychedelische Ressource. Vielmehr wird hier eine Top-Pilotin (Emily Killian) zu einer Rettungsmission strafversetzt, in deren Verlauf sie mitsamt Crew auf einem Sandplaneten abstürzt. Und sich fortan vor riesigen Sandwürmern in Acht nehmen muss.

Planet Dune - Official Trailer

Sci-Fi-Kopie verheizt Blade Runner-Legende

Trash-Kopien im Allgemeinen und Asylum-Produktionen im Besonderen können charmant sein, wenn die Spannung stimmt und sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Bei Planet Dune ist das Gegenteil der Fall. Endlos wird hier im Dialog über Belanglosigkeiten gezankt, der Humor bleibt auf der Strecke. Am faden Resultat können auch die bemühten Schauspieler:innen nichts ändern. Und zu denen zählt, aus unerfindlichen Gründen, immerhin Blade Runner-Star Sean Young.

Wann kommt Planet Dune im TV?

Planet Dune läuft am heutigen Dienstag, den 24. Januar 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.50 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat er eine Laufzeit von 86 Minuten.

