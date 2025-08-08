Heute im TV: Der erfolgreichste deutsche Film der vergangenen 60 Jahre

Am Wochenende läuft ein moderner Klassiker des deutschen Kinos, der damals fast zwölf Millionen Zuschauende ins Kino lockte. Nach viele Jahren wird er jetzt sogar fortgesetzt.

Mit Der Schuh des Manitu schrieb Michael Herbig deutsche Kinogeschichte. Der besser als Bully bekannte Star und Regisseur lieferte mit der Western-Parodie einen Hit ab, dessen Erfolg bis heute beeindruckt. Falls ihr Der Schuh des Manitu mal wieder schauen wollt, habt ihr am Sonntag bei Sat.1 die Gelegenheit dazu.

Das Timing könnte kaum besser sein, denn mit Das Kanu des Manitu wird die Geschichte in wenigen Tagen auf der großen Leinwand fortgesetzt.

Der Schuh des Manitu war im Kino ein unglaublicher Erfolg

Mit der Komödie parodierte Bully die bekannten Karl-May-Verfilmungen der 60er, in denen es vor allem um die Geschichten rund um den Apachen-Häuptling Winnetou geht. In Der Schuh des Manitu werden daraus Abahachi und sein Zwillingsbruder Winnetouch, die Bully in einer Doppelrolle spielt. Dazu gesellt sich Christian Tramitz als Ranger nach dem Vorbild von Old Shatterhand in den alten Western-Filmen.

Seit dem Start im Jahr 2001 lockte Der Schuh des Manitu bis heute insgesamt 11,7 Millionen Menschen, was ihn zum erfolgreichsten deutschen Film seit 1968 macht. Oft wird auch gesagt, es sei der erfolgreichste deutsche Film insgesamt, doch das stimmt nicht und ist aufgrund fehlender und unvollständiger Aufzeichnungen zu früheren Filmveröffentlichungen nur schwer nachzuweisen.

Wann läuft Der Schuh des Manitu im TV?

Der Schuh des Manitu läuft heute Abend am 10. August 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Gezeigt wird die Extra-Large-Fassung, die mit einem längeren Einstieg aufwartet. Hier erfahren wir mehr über die Geschichte von Abahachi und Ranger. Mit Werbung geht diese bis 22:10 Uhr. DIe Wiederholung folgt nächste Woche Sonntag um 22:05 Uhr.

Das Kanu des Manitu startet derweil am 14. August 2025 im Kino.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

