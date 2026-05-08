Heute im TV: Der größte Zombie-Film aller Zeiten mit 190 Millionen Budget

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend ein Horror-Action-Spektakel sondergleichen bestaunen. Gezeigt wird der teuerste Zombie-Film, der jemals gedreht wurde. Brad Pitt spielt die Hauptrolle.

Ein Fantasy-Film mit 250 Millionen US-Dollar Budget? Kein Problem! Ein Science-Fiction-Epos, das für die gleiche Summe gedreht wird? Auch schon gesehen. Der neuste Action-Kracher aus dem Marvel-Universum? Sowieso! Doch ein Zombie-Film mit einem Budget im neunstelligen Bereich? Das sieht man wirklich nicht alle Tage.

Mit dem 2013 erschienenen World War Z brachte Paramount die kostspieligste Zombie-Apokalypse der Filmgeschichte ins Kino. Das Ergebnis ist ein nervenaufreibender Horror-Action-Blockbuster geworden, der Brad Pitt einmal rund um den Globus schickt. Heute Abend könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.

Heute im TV: World War Z läuft heute Abend um 22:40 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:05 Uhr. Die Wiederholung folgt nächste Woche Sonntag um 00:40 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

Brad Pitt im teuersten Zombie-Film aller Zeiten: Die Kosten von World War Z sind komplett explodiert

World War Z basiert lose auf dem gleichnamigen Buch von Max Brooks. Pitt übernimmt in der Verfilmung die Rolle von Gerry Lane, einem ehemaligen UN-Mitarbeiter, der sich mit seiner Familie im sonnigen Philadelphia aufhält. Vom gemütlichen Beisammensein kann jedoch keine Rede sein. Plötzlich bricht eine verheerende Pandemie aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu World War Z schauen:

World War Z - Trailer (Deutsch) HD

Lane setzt alles daran, um seine Frau und seine zwei Töchter vor dem Virus zu schützen, das sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitet und die Welt ins Chaos stürzt. Bei der Flucht werden er und seine Familie jedoch getrennt. Und schnell stellt sich heraus: Am Ende der Welt ist nichts gefährlicher als die Menschen um einen herum.

Noch nervenaufreibender als Pitts Überlebenskampf auf der großen Leinwand war die Entstehungsgeschichte des Films. Paramount gab World War Z mit einem Budget von 190 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ) grünes Licht. Schlussendlich wurde die Ausrichtung des Films mehrmals überarbeitet, sodass die Kosten explodierten.

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Der komplette dritte Akt von World War Z wurde umgeschrieben und im Zuge aufwendiger Reshoots neu gedreht. Ursprünglich war das Ende des Films viel düsterer und wartete mit einer eisigen Sequenz in Russland sowie einer kriegerischen Rückkehr in die USA auf. Die jetzige Version fällt deutlich kleiner, dafür aber hoffnungsvoller aus.

Je nach Quelle hat World War Z die ursprünglich veranschlagten 190 Millionen US-Dollar weit überschritten. So bezifferte Vanity Fair die Produktionskosten 2013 zwischen 210 und 250 Millionen US-Dollar. In einem Deadline -Bericht aus dem Jahr 2014 kommt der Blockbuster sogar auf ein Budget von 269 Millionen US-Dollar.

Heute Abend könnt ihr euch im TV selbst ein Bild von World War Z machen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.