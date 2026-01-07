Heute im TV: Der immer noch geniale Auftakt der erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten, die inzwischen 32 Milliarden schwer ist

Unser TV-Tipp legte nicht nur den Grundstein für das erfolgreichste Franchise. Er erneuerte ebenfalls die Karriere seines Hauptdarstellers auf beachtliche Weise.

2008 läutete eine neue Ära für Comic-Adaptionen ein, als der Marvel-Superheld Iron Man auf die große Leinwand geholt wurde. Jon Favreau inszenierte den Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Daraus entwickelte sich die erfolgreichste Filmreihe, die heute nicht mehr aus den Kinos wegzudenken ist.

Iron Man läuft heute Abend am 8. Januar 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht bis 22:40 Uhr und wird am Freitag um 22:45 Uhr wiederholt. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

TV-Tipp: Darum geht es in dem Superheldenfilm Iron Man

Anders als bei anderen Superheldenfilmen fokussiert sich Iron Man nicht auf die übernatürlichen Fähigkeiten, sondern auf die Entstehungsgeschichte von Tony Stark zum Helden.

Multimillionär und Frauenschwarm Tony Stark arbeitet in der Rüstungsbranche und führt ein sorgenloses Leben, bis er bei einem Waffentest entführt wird. Um zu entkommen, baut der Erfinder eine hoch technisierte eiserne Rüstung, die ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Nach seiner erfolgreichen Flucht will er sich voll auf seine neue Erfindung fokussieren, doch sein zwielichtiger Geschäftspartner Obadiah Stane (Jeff Bridges) will sich den Anzug und die Geschäfte unter den Nagel reißen.

MCU: Das erfolgreichste Franchise aller Zeiten

Inzwischen hat das Marvel Cinematic Universe 37 Filme veröffentlicht und weitere sind in Planung. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 32 Milliarden US-Dollar ist es das erfolgreichste und das am schnellsten wachsende Franchise. Aber nicht nur für das MCU legte Iron Man den Grundstein einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, auch Hauptdarsteller Robert Downey Jr. gelang eine spektakuläre Karrierewiederbelebung.



Zwar hatte der Schauspieler schon zuvor in unzähligen Filmen mitgespielt, doch seine Karriere war seit Mitte der 90er von Drogensucht stark beeinträchtigt gewesen. Nachdem er wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen sogar 16 Monate hinter Gitter musste, wollte ihn kaum noch ein Studio beschäftigen. Nach einem erfolgreichen Entzug 2003 lief seine Karriere mit Zodiac und Gothika langsam wieder an. Es war jedoch Iron Man, der den rehabilitierten Star in die Top-Riege Hollywoods katapultierte.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.