Heute im TV: Der James Bond-Film, der vor 40 Jahren einen 007-Krieg ausgelöst und verloren hat

Am Freitag strahlt ProSieben einen ungewöhnlichen James Bond-Film aus, der nicht zum offiziellen Franchise zählt und damals sogar im Box Office-Duell gegen einen anderen 007-Teil antrat.

Als Sean Connery ein letztes Mal als James Bond auftrat, hatte eigentlich längst Roger Moore die ikonische 007-Rolle übernommen. Der finale Teil mit dem ersten Bond-Star war ein Ausreißer, der aufgrund eines Rechte-Streits nicht offiziell zum Franchise ab 1962 gezählt wird.

Am Freitagabend strahlt ProSieben James Bond 007 - Sag niemals nie aus, der vor 40 Jahren durch die besondere Situation gegen einen Moore-Bond an den Kinokassen antrat. Das Duell konnte er nicht gewinnen.

Finaler Sean Connery-Bond ist ein Sonderfall im 007-Universum

Sag niemals nie ist laut einer Aufschlüsselung von Den of Geek das Resultat mehrerer Rechtsstreite zwischen dem Produzenten Kevin McClory, dem Bond-Erfinder Ian Fleming und der Bond-Produktionsfirma Eon Productions. Ergebnis war, dass McClory die alleinigen Filmrechte an dem Bond-Roman Thunderball besaß. Für die erste Verfilmung James Bond 007 - Feuerball (1965) handelte er noch einen Deal mit Eon aus, an der zweiten Verfilmung arbeitete er ohne die Bond-Schmiede.

Da der nachträgliche Connery-Abschied nicht von Eon produziert wurde, fehlen im Film gewohnte 007-Markenzeichen wie die legendäre Titel-Musik. Außerdem wurden wichtige Nebenfiguren wie Q, M und Moneypenny mit neuen Stars besetzt.

Inhaltlich ist Sag niemals nie ein Remake von Feuerball. In der Handlung muss der Top-Spion zwei gestohlene Atomraketen finden, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern.

An den Kinokassen musste sich ein Bond gegen den anderen geschlagen geben

Als der finale Connery-Film 1983 veröffentlicht wurde, schickte Eon Productions auch den neusten Roger Moore-Teil in die Kinos. Daher kam es dazu, dass Sag niemals nie am Box Office gegen James Bond 007 - Octopussy antrat.

Während der Connery-Teil weltweit 160 Millionen Dollar einspielte, kam Octopussy weltweit auf über 187 Millionen Dollar. Auch wenn Sag niemals nie dadurch das 007-Duell verloren hat, waren beide Filme finanzielle Erfolge.

Wann läuft Sag niemals nie im TV?

ProSieben strahlt den Connery-Abschied am 11. August um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss läuft bei dem Sender passenderweise noch Octopussy mit Roger Moore.

