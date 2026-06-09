Heute im TV: Der laut über 500 Hollywood-Stimmen bisher beste Film des 21. Jahrhunderts

Heute kommt ein Thriller im TV, der euch so schnell wohl nicht wieder loslassen wird. Er gilt manchen sogar als der beste Film der letzten 26 Jahre.

Wenn ihr einen gemütlichen Fernsehabend geplant habt, aber noch nicht wisst, was ihr heute im TV schauen wollt, habt ihr eigentlich nur eine Möglichkeit: Arte zeigt nämlich Parasite und damit einen der besten Thriller überhaupt. Dieser Oscar-Gewinner hat es wirklich in sich und zählt nicht von ungefähr zu den besten Filmen dieses Jahrhunderts.

Ab 23:05 Uhr kann Parasite am heutigen Mittwoch, den 10. Juni bei Arte geschaut werden. Der Film dauert ohne Werbung bis 1:10 Uhr und wird in den frühen Morgenstunden des 18. Juni um 0:25 Uhr wiederholt.

Wie immer könnt ihr den Ausnahme-Streifen nach der Ausstrahlung dann erst einmal auch für eine ganze Weile in der Arte-Mediathek gucken. Ansonsten gibt es ihn aber auch noch bei diesen Streaming-Anbietern.

Parasite kommt heute im TV: Darum geht's in Joon-ho Bongs Ausnahme-Thriller

Die Familie des Vaters Kim Ki-taek (Kang-ho Song) kämpft am Existenzminimum ums Überleben. Durch eine glückliche Fügung und etwas Trickserei ergibt sich aber die Gelegenheit, dass der Sohn Ki-woo (Woo-sik Choi) bei der gut betuchten Familie Park als Nachhilfelehrer anheuern kann. Nach und nach beginnen sämtliche Familienmitglieder ebenfalls damit, die Parks auszunutzen, wo es nur geht.

Die Welten einer Familie aus der Unterschicht und einer reichen Familie prallen dann aber irgendwann natürlich so gewaltig aufeinander, dass alles in sich zusammenbricht. Wie sehr hier letzten Endes alles eskaliert, darauf dürfte wohl wirklich niemand vorbereitet gewesen sein. Das macht den Film nicht nur herrlich unterhaltsam, spannend und überraschend, sondern auch noch extrem witzig und nachhaltig beeindruckend.

Oscar-Hit Parasite gilt vielen als der beste Film des Jahrhunderts

Joon-ho Bong hat sich bereits mit The Host und Snowpiercer einen Namen als gesellschaftskritischer Regisseur gemacht, aber erst mit Parasite international so richtig abgeräumt. 2019 gewann er als erster koreanischer Regisseur überhaupt eine Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes. Obendrauf gab es auch noch den Oscar für den Besten Film, und zwar als erster fremdsprachiger Film jemals.

Parasite (bei dem euch das Lachen über den schwarzen Humor dieser Milieustudie und Tragikomödige garantiert im Hals stecken bleibt) konnte aber auch noch ein Gremium aus über 500 Hollywood-Profis überzeugen, das von der New York Times zusammengestellt wurde.

Diese gigantische Ansammlung von "einflussreichen Regisseuren, Schauspieler:innen und anderen angesehenen Namen in Hollywood und aus aller Welt" hat eine Liste der besten Filme erstellt, die seit dem 1. Januar 2000 erschienen sind – und Parasite auf den ersten Platz gewählt.

Habt ihr also Lust auf eine bitterböse und schön bissige Gesellschaftskritik mit satirischen Elementen noch und nöcher, seid ihr hier genau richtig. Aber auch der Rest der Liste kann sich natürlich sehen lassen, falls ihr danach noch Inspiration braucht.