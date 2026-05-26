Heute im TV: Der neuste Film von einem absoluten Skandalregisseur – 131 Minuten pure Provokation

Am heutigen Mittwochabend könnt ihr den Film eines echten Ausnahmeregisseurs im TV bewundern. Auch sein neustes Werk kommt nicht ohne Provokation aus.

Paul Verhoeven hat uns Basic Instinct, RoboCop und natürlich Starship Troopers geschenkt. Auch sein neuester Film von 2021 schlägt in dieselbe Kerbe und setzt wieder einmal auf Skandalöses und die Lust am Provozieren. In Benedetta wird allerdings mit der katholischen Kirche und ihrem Frauenbild abgerechnet – mit jeder Menge Homoerotik und bizarren Visionen voller Gewalt.

Ihr könnt euch Benedetta ab 22:10 Uhr auf Arte anschauen. Der Film dauert dort bis um 0:15 Uhr und eine Wiederholung kommt in den frühen Morgenstunden des 5. Juni ab 1:25 Uhr. Nach der ersten Ausstrahlung könnt ihr aber auch in der Mediathek einschalten und die üblichen Streaming-Anbieter gibt es natürlich ebenfalls.

Absoluter Skandalfilm heute im TV: Was passiert in Benedetta?

In einem Kloster in der Toskana des 17. Jahrhunderts lebt die Nonne Benedetta (Virginie Efira), die plötzlich von brutalen und erotischen Visionen heimgesucht wird, die sich auch in der Realität auswirken. Unklar bleibt, was es mit den mystischen Ereignissen auf sich hat und ob sie wirklich göttlichen Ursprungs sein könnten. Fest steht, dass sie der Nonne dabei helfen, in den Rängen der katholischen Kirche aufzusteigen.

Dabei kommt ihr allerdings nicht nur die Äbtissin (Charlotte Rampling) in die Quere, sondern auch die junge Novizin Bartolomea (Daphne Patakia), die vor den gewalttätigen Männern ihres Lebens in das Kloster geflüchtet ist. Dort gehen die beiden Nonnen eine innige und sexuelle Beziehung zueinander ein, die bei ihrer Entdeckung natürlich für einen gewaltigen Skandal sorgen würde.

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Benedetta ist ein provokanter Wirbel aus Erotik und Kirche, vor allem aber einfach ein guter Film

Paul Verhoeven nutzt seine beiden Lieblingsstilmittel Sex und Gewalt, um die Katholische Kirche, ihren Umgang mit Sexualität, die vorherrschenden Weiblichkeitsbilder und insbesondere auch die Scheinheiligkeit der Männer des Klerus zu zerpflücken. Dabei müssen vor allem die beiden Frauen in den Hauptrollen und ihre schauspielerische Leistung hervorgehoben werden, die über jeden Zweifel erhaben sind.

Was Benedetta sonst noch besonders und zu einem echten Ausnahmefilm macht, ist, dass er auf wahren Begebenheiten beruht. Die Geschichte der Nonne aus dem 17. Jahrhundert rund um ihre Affäre zu einer anderen Nonne hat sich wirklich so oder zumindest so ähnlich zugetragen. Kurz vor ihrer Heiligsprechung ist die Schwester Benedetta Carlini dann allerdings für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis gewandert.