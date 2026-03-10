Heute im TV: Der perfekte Abschied für eine Action-Legende, der 163 Minuten lang begeistert

Heute Abend könnt ihr James Bond - Keine Zeit zu sterben im Free-TV schauen. Daniel Craigs finaler Einsatz ist ein bombastischer Action-Blockbuster, der emotional überwältigt.

Mit James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben endet die große Ära von Daniel Craig in der Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt. Der Film von Cary Joji Fukunaga (True Detective) ist ein knapp dreistündiger Blockbuster-Höhepunkt, der auf einen unglaublich emotionalen Knall zusteuert. Falls ihr Keine Zeit zu sterben noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Action-Kracher jetzt streamen.

RTL strahlt das Bond-Finale mit Craig am 15. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung ist der Film dann über drei Stunden lang. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Keine Zeit zu sterben gerade bei Netflix im Abo streamen.

Im TV: Keine Zeit zu sterben ist der perfekte Abschluss für Daniel Craigs Bond-Ära

In der Handlung des Bond-Finales von Craig hat sich der Geheimagent nach einem traumatischen Zwischenfall mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) vom aktiven Dienst zurückgezogen. Sein entspanntes Leben auf Jamaika hat aber ein jähes Ende, als er von seinem alten Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright) darum gebeten wird, einen entführten Wissenschaftler zu befreien.

Während Bond mit der neuen Doppelnull-Agentin Nomi (Lashana Lynch) gegen den mysteriösen Bösewicht Safin (Rami Malek) kämpfen muss, wird er unweigerlich von seiner Vergangenheit eingeholt.

Keine Zeit zu sterben führt wieder um die ganze Welt mit spektakulärer Action. Ein Highlight ist der kurze Auftritt von Ana de Armas als angeblich unerfahrene CIA-Agentin. Neben der emotionalen Beziehung zu Madeleine erreicht Craigs finaler Bond-Film eine neue psychologische Tiefe der Figur. Spoilern wollen wir hier nicht, aber berührender wurde eine James Bond-Ära in der Geschichte der Reihe wohl noch nie beendet.

Zum Weiterlesen: Es darf nach Daniel Craig keinen neuen James Bond mehr geben

Wie geht es mit James Bond nach Daniel Craig weiter?

Nach Keine Zeit zu sterben wird Dune-Regisseur Denis Villeneuve den nächsten 007-Blockbuster für Amazon inszenieren. Ein neuer Bond-Darsteller ist bis jetzt noch immer nicht offiziell bekannt. Als Top-Favoriten galten zuletzt Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi und Callum Turner.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2023 auf Moviepilot erschienen.