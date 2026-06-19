Heute im TV: Der ultimative Abenteuerfilm der 2000er Jahre

Heute Abend könnt ihr einen der besten Abenteuerfilme der 2000er Jahre im Fernsehen schauen. Inszeniert wurde er von einem der besten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit.

King Kong von 2005 bringt eine rasante Abenteuer-Story, einen fantastischen Cast und unglaubliche Effekte zusammen. Der Film von Peter Jackson (Herr der Ringe-Trilogie) ist ein Remake des Originals von 1933, namentlich King Kong und die weiße Frau, und hat bei der Action ordentlich draufgelegt. Heute Abend läuft er im TV.

Sat.1 zeigt Jacksons King Kong am 20. Juni 2026 um 22:25 Uhr. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 02:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wenn euch das zu spät ist, könnt ihr den Film alternativ auch streamen. Sowohl bei Disney+ als auch bei HBO Max steht der Film aktuell im Abo zur Verfügung.

Bombastisches Fantasy-Abenteuer vom Herr der Ringe-Macher heute im Fernsehen

Darum geht's in King Kong: In der Neuauflage lockt der verzweifelte Regisseur Carl (Jack Black) unter einem Vorwand Schauspielerin Ann (Naomi Watts) und Autor Jack (Adrien Brody) mitsamt Filmcrew zur mythischen Insel Skull Island. Dort will er einen Film über die Sagengestalt King Kong (Andy Serkis im Motion-Capture-Anzug) drehen. Und kommt ihm bald näher, als seinen Mitreisenden lieb ist.

King Kong ist ein Paradebeispiel für Jacksons unvergleichliches Talent, auf der Leinwand Welten zu erschaffen. Der Film kreiert mit für seine Zeit erstklassigen Effekten, packender Action, toller Ausstattung und mitreißenden Figuren eine so dichte Atmosphäre, dass man sich darin stundenlang verlieren könnte. Die Begeisterung der Kritik (via Metacritic ) und der Kinokassen-Erfolg (via Box Office Mojo ) sind daher auch kein Wunder.

", schwärmte etwa Kritik-Koryphäe Roger Ebert , dessen Urteil man heute auf RogerEbert.com findet. Die New York Times berauscht sich an der Performance von Serkis, der "". Und an Watts Auftritt, der das klassische Hollywood wieder aufleben lasse.

Wenn ihr King Kong noch nicht gesehen habt oder ihn unbedingt mal wieder schauen wollt, könnt ihr das jetzt im TV tun. Kaum ein anderer Film der 2000er Jahre fühlt sich mehr nach Abenteuerkino an als diese wuchtigen drei Stunden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.