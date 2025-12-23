Heute im TV: Der ultimative Weihnachtsfilm für die ganze Familie

Wer an Heiligabend mit der Familie den perfekten Weihnachtsfilm schauen will, bekommt heute im Free-TV ideale Unterhaltung geliefert. Diese Komödie macht auch nach 100-mal Schauen immer wieder Spaß.

Die Empfehlung ist praktisch selbsterklärend und jeder weitere Text überflüssig, aber wenn er angebracht ist, dann heute. Ihr verbringt Heiligabend mit eurer Familie, wollt abends noch den Fernseher einschalten und zusammen zur besten Sendezeit den ultimativen Weihnachtsfilm ohne Diskussionen schauen? Dann seid ihr am 24. Dezember 2025 um 20:15 Uhr bei Sat.1 genau richtig, denn hier läuft mit Kevin - Allein zu Haus der perfekte Weihnachtsklassiker für Groß und Klein. Alternativ könnt ihr ihn auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Kevin - Allein zu Haus bleibt wohl auf ewig einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten

Für alle, die wirklich nochmal eine kurze Info zur Story des Kultfilms von Regisseur Chris Columbus brauchen, bitteschön: In Kevin - Allein zu Haus bricht die Familie McCallister mit zahlreichen Verwandten übereilt zum Flughafen auf, um den Weihnachtstrip nach Frankreich nicht zu versäumen. In der Eile vergessen sie jedoch den achtjährigen Kevin (Macaulay Culkin), der sich am Abend davor mit seinen Angehörigen gehörig zerstritten hat.

Zuerst genießt der Junge alle Freiheiten alleine, doch als die Kleinganoven Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) planen, das Haus der McCallisters auszurauben, setzt Kevin zum großen Verteidigungsschlag an.

Bei Weihnachtsfilmen haben alle ihre persönlichen Favoriten, aber Kevin - Allein zu Haus dürfte auf den allermeisten Listen irgendwo weit oben auftauchen. Der Film von Chris Columbus ist unendlich zitierfähig und nach mittlerweile 35 Jahren für viele mit derart starken nostalgischen Gefühlen aufgeladen, dass sich jede x-te Sichtung wie ein warmes Einmummeln in die bequemste Kuscheldecke anfühlt.

Auch interessant:

Egal, ob der chaotisch-irrwitzige Beginn mit der McCallister-Großfamilie, das trottelige Hin und Her zwischen Harry und Marv, die Geschichte des zunächst furchteinflößenden Nachbars Marley (Roberts Blossom) oder das schmerzhaft-absurde Finale voller (eigentlich tödlicher) Fallen: Kevin - Allein zu Haus versprüht schon mit den ersten Klängen des zeitlos brillanten Scores von Komponistenlegende John Williams eine unverwechselbare Atmosphäre, die wohl noch Generationen zur Weihnachtszeit glücklich machen wird. Ein Klassiker, auf den sich an Heiligabend garantiert alle einigen können.