Heute im TV: Der ultimative Western

Nicht nur einer der besten Western, sondern einer der besten Filme aller Zeiten kommt heute im Fernsehen. Dafür braucht ihr Sitzfleisch, doch es lohnt sich jede Sekunde.

13 Millionen verkaufte Tickets allein in Deutschland, die Aufnahme in zahlreiche Bestenlisten und eine Melodie, die niemand vergisst: Das sind ein paar Eckpunkte von Spiel mir das Lied vom Tod. Der Western von Sergio Leone wird regelmäßig zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt, was auch an einem Geniestreich beim Casting liegt. Heute könnt ihr den knallharten wie bildgewaltigen Klassiker, womöglich der ultimative Western, im Fernsehen nachholen.

Der RBB strahlt den wohl ultimativen Western am 27. Juni 2026 um 22:55 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Spiel mir das Lied vom Tod mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

TV-Tipp: Am Anfang des Western-Klassikers steht ein ikonischer Schusswechsel

Der Auftakt ist legendär: Drei Revolverhelden warten auf die Einfahrt eines Zuges in einer verstaubten Bahnhofsstation. Eine Mundharmonika-Melodie verkündet die Ankunft des namenlosen Helden (Charles Bronson), mit dem die drei nicht gerechnet haben. Zwischen surrenden Fliegen und verbranntem Schwarzpulver saugen ihre Lungen ein letztes Mal Luft ein. Dem schließt sich eine epische Geschichte über persönliche Rache, Gier und den Übergang des amerikanischen Westens in ein neues Zeitalter an.

Sergio Leone erzählt dies unterstützt von Ennio Morricones Musik wie eine tragische Oper, in der die Zeit über ihre moralisch zwielichtigen Figuren hinwegrollt und nur wenige sich standhaft zeigen. Das betrifft "Mundharmonika" genauso wie Jason Robards klassischen Western-Taugenichts Cheyenne und den genial besetzten Bösewicht des Films: Frank.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr TV-Tipps von uns.

Warum der Bösewicht ein Casting-Coup war

Gespielt wird der eiskalte Frank von einem der zeitweise beliebtesten Hollywood-Stars. Er lieh gütigen Männern wie dem jungen Mr. Lincoln, dem aufrechten Juror in Die zwölf Geschworenen und Gesetzeshüter Wyatt Earp sein Gesicht: Henry Fonda.

Der Jedermann unter den Stars des klassischen Hollywood-Kinos wurde von Leone als schauderhafter Schurke besetzt, dessen kalte Augen ungerührt auf das Leid anderer blicken, und der selbst vor Kindern nicht haltmacht. Für viele im damaligen Publikum muss das ein kleiner Schock gewesen sein.

Selbst wenn man Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod zum ersten Mal sieht, verliert seine Darbietung nichts von ihrer Schonungslosigkeit. Das Böse wurde selten so elegant auf Film gebannt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.