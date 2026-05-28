Heute im TV: Der ungewöhnlichste Film einer absoluten Regie-Legende, der euch garantiert berührt

Manche Regisseure sind für bestimmte Dinge bekannt, können aber auch ganz anders. Heute kommt der beste Beweis dafür im TV und ihr solltet ihn nicht verpassen.

David Lynch macht generell höchst ungewöhnliche, surreale Filme. Aber Eine wahre Geschichte - The Straight Story sticht aus diesem Œuvre noch einmal sehr deutlich hervor. Es ist der "normalste" David Lynch-Film, wenn man so will, und trotzdem jede Minute wert. Er beruht auf wahren Begebenheiten und geht so richtig ans Herz.

Ihr könnt euch den am wenigsten lynchigen David Lynch-Film heute, am 30. Mai ab 23:15 Uhr auf 3Sat zu Gemüte führen. Er dauert bis um 1:00 Uhr und eine Wiederholung gibt es erstmal nicht. Dafür aber natürlich wie immer diverse Streaming-Anbieter, die den Streifen ebenfalls im Programm haben.

David Lynchs Straight Story kommt heute im TV: Darum geht's in der wahren Geschichte

Auf Deutsch wird das Wortspiel gar nicht so deutlich, aber die wahre, gradlinige Geschichte, also eine straight Story, dreht sich um einen Menschen namens Alvin Straight (Richard Farnsworth). Es ist also ganz und gar seine Geschichte und die hat sich wirklich zugetragen. Der 73-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen, will aber noch ein letztes Mal seinen Bruder besuchen.

Alvins Bruder Lyle (Harry Dean Stanton) hatte einen Schlaganfall und lebt vielleicht nicht mehr allzu lange. Die beiden Geschwister hatten sich vor langer Zeit zerstritten und diesen alten Zwist will Alvin jetzt aus der Welt schaffen. Dumm nur, dass sein Bruder knapp 400 Kilometer entfernt von ihm wohnt – und Alvin darf kein Auto fahren. Also schwingt er sich auf seinen Rasenmäher-Traktor und bricht zu einer wirklich ergreifenden Reise auf.

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David Lynch zeigt mit Eine wahre Geschichte - The Straight Story, dass er auch anders kann

Wer hier die typischen Lynch-Markenzeichen wie verstörende Albtraum-Sequenzen, surreale Verwirrung und dergleichen erwartet, wird bitter enttäuscht. Stattdessen bekommt ihr eine einfühlsame Charakterstudie, ein herzerwärmendes, poetisches Stück Kino über einen alten Mann und seine Mission sowie die USA zu sehen. Das funktioniert ganz hervorragend, und zwar nicht zuletzt, weil David Lynch einfach ein guter Regisseur ist und auch so etwas kann.

Für die Dreharbeiten an The Staight Story wurde sogar der exakten Route gefolgt, die der echte Alvin Straight im Jahr 1994 mit seinem Rasenmäher-Traktor zurückgelegt hat. Insgesamt war er wohl 390 Kilometer unterwegs, und zwar bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gerade einmal 8 km/h. Zwei Jahre nach der Reise ist der Mann gestorben und bei seiner Beerdigung soll auch ein Rasenmäher dabei gewesen sein.

David Lynch nannte seinen auffällig normalsten Streifen übrigens "den experimentellsten Film, den ich je gedreht habe". Hauptdarsteller Richard Farnsworth wurde für seine Rolle mit einer Oscar-Nominierung geehrt.