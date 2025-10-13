Heute im TV: Der vielleicht beste Action-Film mit Jason Statham

Am heutigen Dienstag kommt ein Meilenstein des Action-Kinos der 2000er Jahre im Fernsehen. Jason Statham kämpft in atemlosen 85 Minuten als Auftragskiller Chev Chelios um sein Leben.

Jason Statham muss niemandem mehr beweisen, dass er einer der besten Action-Stars unserer Zeit ist. Seit über zwei Dekaden liefert er einen Kracher nach dem anderen ab. Selbst wenn die Filme nicht überragend sind: Statham bringt eine kernige Präsenz mit, der man sich nicht entziehen kann. Doch welcher ist sein bester Action-Film?

Wenn wir uns in seiner Filmografie umschauen, sticht vor allem ein Film heraus: Crank aus dem Jahr 2006. Gedreht mit einem schmalen Budget von 12 Millionen US-Dollar entfachte der Film aufgrund seiner adrenalingeladenen, hemmungslosen Inszenierung schnell einen Hype. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Crank läuft heute Abend am 13. Oktober 2025 um 22:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbung geht der Film bis 00:00 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:05 Uhr. Im Streaming-Abo gibt es ihn derzeit nirgends.

Heute im TV: In Crank erlebt Jason Statham einen völlig absurden (und sehr witzigen) Überlebenskampf

In Crank schlüpft Statham in die Rolle des Auftragskillers Chev Chelios, der von einem Konkurrenten vergiftet wird. Um zu überleben, muss er seinen Adrenalinspiegel auf einem ausgesprochen hohen Level halten – die perfekte Steilvorlage für einen rabiaten Rachefeldzug, der gleich mit mehreren unfassbaren Action-Szenen aufwartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crank schauen:

Crank - Trailer (Deutsch) HD

Hinter Crank steckt das Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor, das 2009 ebenfalls den rastlosen Sci-Fi-Actioner Gamer mit Gerard Butler inszenierte. Im selben Jahr sind Neveldine und Taylor zu ihrem Durchbruchsfilm zurückgekehrt und haben Chev Chelios ein zweites Kapitel spendiert, das noch absurder ist: Crank 2: High Voltage.

Vorerst könnt ihr euch die erste Runde der abgedrehten Geschichte anschauen, die vor keiner grenzwertigen Szene Halt macht und mit einem Adrenalinkick nach dem anderen aufwartet. Crank ist ein energiegeladener Action-Survival-Trip durch die Straßen von Los Angeles, der mit seiner komplett entfesselten Inszenierung begeistert.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.