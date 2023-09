Heute im TV: Der wichtigste Action-Film von Jason Statham, ohne den er heute keine Karriere hätte

Bei Kabel Eins läuft am Montagabend The Transporter. Der Action-Kracher war Jason Stathams Durchbruch in dem Genre und machte ihn schlagartig zum Star.

Heutzutage zählt Jason Statham zu den beliebtesten Action-Stars überhaupt. Den Grundstein dafür legte 2002 The Transporter, der den Schauspieler erstmals in der Rolle des knallharten Einzelkämpfers brillieren ließ.

Falls ihr The Transporter noch gar nicht gesehen haben solltet oder mal wieder schauen wollt, habt ihr am Montagabend bei Kabel Eins die Gelegenheit dazu.

The Transporter startete die Action-Karriere von Jason Statham

In der Story des Films von Louis Leterrier spielt Statham den Ex-Soldaten Frank, der sein Geld mittlerweile als Transportmann für zwielichtige Gangster-Geschäfte verdient. Eines Tages entpuppt sich seine neueste Fracht als entführte Frau. Obwohl er sie beim Auftraggeber abliefert, wird danach die Jagd auf ihn eröffnet. Doch Frank weiß sich zu wehren ...

Vor The Transporter wurde Statham durch erste Rollen in den Guy Ritchie-Filmen Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten bekannt. Der Action-Film von 2002 machte den Briten dann endgültig zum Action-Star. Es folgten weitere Streifen dieser Art wie Transporter - The Mission und Crank, während die Filmografie des Schauspielers ungefähr ab 2007 aus zahlreichen solcher Action-Filme besteht.

Wann läuft The Transporter im TV?

Kabel eins strahlt den Action-Kracher mit Jason Statham am 4. September um 20:15 Uhr aus. Im Abo könnt ihr den Film gerade zum Beispiel auch bei Netflix streamen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:



Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

