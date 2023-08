Heute im TV: Der wichtigste Blockbuster der letzten 20 Jahre, dank dem 29 Milliarden Dollar eingespielt wurden

Heute läuft ein Film im TV, der das erfolgreichste Film-Universum aller Zeiten ermöglichte. Dank des Hits konnten 29 Milliarden US-Dollar eingespielt werden.

Im Kontext der gesamten, brachialen Maschine des MCU wirkt ihr Anfang Iron Man fast winzig. Kein Vergleich mit den gewaltigen CGI-Schlachten eines weltberühmten Casts, die später Avengers 4: Endgame und Co. abfeierten. Und dennoch: Robert Downey Jrs. erster Auftritt als Marvel-Anführer 2008 legte den Grundstein für das erfolgreichste Film-Universum aller Zeiten.

Im TV: Die Anfänge von Iron Man waren alles andere als einfach

Iron Man dreht sich um den brillanten Erfinder und Waffenproduzenten Tony Stark (Robert Downey Jr.), der durch ein traumatisches Erlebnis beschließt, dem kriegslüsternen Nihilismus den Rücken zu kehren. Fortan nutzt er seine Talente, um als waffenstarrender Iron Man Fieslingen wie Obadia Stane (Jeff Bridges) das Handwerk zu legen.

Disney Iron Man

Heute mag es erstaunlich scheinen, aber der Erfolg von Iron Man war keinesfalls eine klare Sache. Insbesondere an Hauptdarsteller Robert Downey Jr. gab es von Produzentenseite schwere Zweifel, unter anderem da wegen früherer Drogeneskapaden des Schauspielers schlechte Publicity drohte (via Screenrant ).

Aber Downey lieferte eine absolute Glanzleistung ab, die so ikonisch, so definitiv war, dass sich heute kaum ein Fan einen anderen Schauspieler in der Rolle vorstellen kann. Dank des Erfolges von Iron Man konnte das MCU wachsen und hat mit allen Filmen bis heute etwa 29 Milliarden Dollar Umsatz an den Kinokassen gemacht (via The Numbers ).

Wann läuft Iron Man im TV?

Iron Man läuft am heutigen Sonntag, den 27. August 2023, um 22.35 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.05 Uhr nachholen. Neben Downey und Bridges ist unter anderem Gwyneth Paltrow (Sieben) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rosario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.