Heute im TV: Der wichtigste Will Smith-Film seit vielen Jahren

Obwohl Will Smith in Action-Komödien glänzt, zeigt eines seiner wichtigsten Werke die ernsthafte Seite des Schauspielers. In dem Sportfilm, der heute bei Sat.1 läuft, überzeugt Smith auf ganzer Linie.

Das Biopic King Richard ist der wohl wichtigste Film in Will Smiths Karriere, leider sorgte er höchstpersönlich dafür, dass das Sportdrama mit seinem handgreiflichen Skandal bei der Oscar-Verleihung verbunden ist. Schade, denn der sechsfach nominierte Film hat Besseres verdient.

Sat.1 strahlt King Richard am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film gerade bei Amazon Prime im Abo streamen.

King Richard im TV: Hier stehen nicht die Sport-Asse im Fokus

Die Schwestern Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton) gehören zu den besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Doch der Oscar-prämierte Film stellt nicht die Sportlerinnen in den Fokus, sondern den ehrgeizigen Vater (Smith), der alles daran setzt, dass seine Töchter für ein besseres Leben kämpfen.

Noch bevor Venus und Serena geboren werden, beschließt Richard Williams, dass seine Töchter professionelle Tennisspielerinnen werden sollen, um den ärmlichen Verhältnissen zu entkommen. Mit eiserner Disziplin und liebevoller Strenge trainiert er sie, bis auch Richard mit seinem Können an die Grenzen stößt. Trotz des großen Talents ist es gar nicht so einfach einen professionellen Trainer zu finden, denn Familie Williams kann sich die teure Ausbildung nicht leisten. Für King Richard ist das noch lange kein Grund, aufzugeben.

Will Smith gelingt die Grandwanderung zwischen Liebe und Strenge in King Richard

Es kostet viel Kraft und Ausdauer, an die Träume zu glauben. Eindrücklich zeigt der Sportfilm, wie die Familie immer wieder finanziell und mental an ihre Grenzen stößt. Der Ehrgeiz von Richard Williams ist bewundernswert und gleichzeitig erschreckend. Wir kennen die kritisch beäugten Stage-Moms, die ihre eigenen verpassten Träume den Kindern aufzwingen.

Gehört Richard Williams auch in diese Kategorie? Unterstützt oder unterdrückt er seine Töchter durch Ehrgeiz und Kontrollzwang? Will Smith gelingt es diese Gradwanderung zu spielen und die Motive des Vaters herauszuarbeiten, der sich ein besseres Leben für seine Familie erhofft. Dabei geht er oft zu weit, hat aber nur das Beste im Sinn. Mit viel Liebe und Mut zur Selbstbestimmung werden Venus und Serena von ihren Eltern erzogen. King Richard fesselt und berührt als echter Wohlfühl-Film.

Nach einer 31-jährigen Filmkarriere war King Richard der erste Oscar-Gewinn für den Schauspieler, der zuvor zweimal nominiert war. Ein wichtiger Moment für den Schauspieler, dem die ernsthaften Rollen mindestens so gut stehen, wie die in seinen Action-Komödien.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2024 auf Moviepilot erschienen.