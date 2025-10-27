Heute im TV: Der wohl beste Teil der größten Action-Reihe unserer Zeit, die über 7 Milliarden eingespielt hat

Bei Vox läuft heute Abend der vermutlich beste Teil einer Action-Reihe, die zuletzt an den weltweiten Kinokassen einen neuen Meilenstein geknackt hat.

Das Fast & Furious-Franchise mit Vin Diesel bringt es bis heute auf stolze 10 Filme. Der elfte Film, der das große Finale markieren soll, steckt aktuell noch in der Produktionskrise. Einen zweifelsfreien Höhepunkt der Reihe könnt ihr mit Fast & Furious Five dagegen am heutigen Donnerstag, den 30. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei Vox schauen. Falls ihr da keine Zeit habt, streamt der Blockbuster aktuell bei Amazon Prime im Abo.

Worum geht es in Fast & Furious 5?

Im fünften Teil der Action-Reihe begibt sich Dwayne Johnson in der Rolle des Secret Service-Agenten Luke Hobbs auf die Jagd nach Dominic Toretto (Vin Diesel) und seiner Crew. Nachdem sie Brian (Paul Walker) aus dem Gefängnis befreit haben, will das Team in Rio de Janeiro einen letzten Job erledigen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Fast & Furious 5:

Fast & Furious Five - Trailer 2 (Deutsch) HD

Teil 5 definierte die Action-Saga komplett neu und brachte mit The Rock frischen Wind ins Franchise. Durch die überzeichnete Setpiece-Struktur dieser Fortsetzung ist der wohl beste Fast & Furious-Teil überhaupt entstanden. Auch wenn nachfolgende Filme der Action-Saga teils noch herausragendere Einzelszenen zu bieten haben, ist Fast & Furious Five als geradezu revolutionäres Gesamtpaket ein moderner Blockbuster-Klassiker.

Fast & Furious-Reihe hat 2023 neuen Meilenstein geknackt

Das Action-Franchise hat vorletztes Jahr eine neue Bestmarke an den weltweiten Kinokassen geknackt. Die bislang zehn Filme der Fast & Furious-Reihe haben laut The Numbers zusammen über 7,3 Milliarden Dollar eingespielt.

Ein Kinostart für Fast & Furious 11, der schon längst auf den großen Cliffhanger des aktuellsten Teils folgen sollte, ist immer noch nicht bekannt. Aufgrund angeblicher Konflikte rund um das Budget, die Diesel zuletzt überspielt hat, lässt die Produktion des Action-Finales weiter auf sich warten. Auch Verträge für die wichtigsten Cast-Mitglieder sollen noch gar nicht finalisiert worden sein.

Mit einem Kinostart von Fast & Furious 11 rechnen wir somit nicht vor 2027, falls der Dreh im kommenden Jahr endlich beginnen kann.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2023 auf Moviepilot erschienen.