Heute im TV: Der zweitbeliebteste Fantasy-Film aller Zeiten laut 76.000 Fans

Wer erstklassige Fantasy sehen will, muss heute Abend Pro7 einschalten. Denn hier wird im Fernsehen am Heiligabend ein gefeiertes Fantasy-Werk gezeigt, das nur noch von einem anderen Abenteuer überflügelt wird.

Im TV läuft heute der Abschlussfilm der größten Fantasy-Trilogie aller Zeiten: Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs bringt Frodos epische Reise zum Schicksalsberg sowie Aragorns Kampf gegen Saurons Armeen zum krönenden Abschluss. Wie zufriedenstellend dieses Ende für die meisten ist, schlägt sich auch in den Bewertungszahlen nieder.

Heute im TV: Der Abschluss der Fantasy-Trilogie von Peter Jacksons Der Herr der Ringe

Darum geht es in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs: Im dritten Herr der Ringe-Film betritt Frodo (Elijah Wood) Feindesland: In Mordor will er mit Sam (Sean Astin) endgültig den Ring vernichten, indem er ihn in den Schicksalsberg wirft. Das will Gollum (Andy Serkis) allerdings um jeden Preis zu verhindern. Aragorn (Viggo Mortensen) sorgt unterdessen in Gondor für Aufsehen und die verbliebenen Gefährten rund um Gandalf (Ian McKellen) müssen sich der übermächtigen Streitmacht Saurons entgegenstellen. um Frodo die bestmöglichen Chancen zu geben.

Warner Bros. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Pro7 strahlt am heutigen 24. Dezember 2023 um 20:15 Uhr die Kinofassung von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs aus. Die Wiederholung des Fantasy-Meisterwerks folgt kurz darauf am 25. Dezember um 02:55 Uhr. Wenn ihr den Film lieber ohne Werbeunterbrechungen streamen wollt, könnt ihr das aktuell mit einem Abo von Amazon Prime * tun.

Auch wenn Stars zu ihrem Ärger aus Teil 3 entfernt wurden, war der Herr der Ringe-Abschluss ein enormer Erfolg und heimste 11 Oscars ein.

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ist auf Platz 2 der bestbewerteten Fantasy-Filme

Bei Moviepilot regiert Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie die Lieblingsfilm-Listen. Bei den Fantasy-Filmen belegen die drei Abenteuer klar die ersten drei Plätze – und das bei stattlichen Bewertungszahlen. Nach aktuellem Stand sehen die Bewertungen aller Herr der Ringe-Filme bei Moviepilot wie folgt aus:

