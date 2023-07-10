Heute im TV: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahrzehnts, von dem es 30 (!) verschiedene Versionen gibt

Heute Abend zeigt Sat.1 einen der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 10 Jahre, mit Elyas M'Barek und einem beeindruckenden Star-Ensemble.

Wenn sich deutsche Stars zum Abendessen treffen und kabbeln, dann strömt das Publikum in Massen in die Kinos. So geschah es bei Der Vorname und ein Jahr später (erfolgreicher) bei Das perfekte Geheimnis. Heute könnt ihr den Film mit Elyas M'Barek, Jella Haase und Karoline Herfurth bei Sat.1 im TV nachholen, bevor ihr im Kino ein Ticket für die Fortsetzung Der perfekte Urlaub löst.

Die Geschichte von Das perfekte Geheimnis wurde schon 30-mal verfilmt

Das perfekte Geheimnis basiert auf der italienischen Komödie Perfect Strangers aus dem Jahr 2016. Das Konzept war so universell übersetzbar, dass der Film bisher weitere 29-mal in anderen Ländern adaptiert wurde. Laut IMDb gibt es Versionen aus Lettland, Estland, Brasilien, Island, Indien, Südkorea, Indonesien, Israel, Japan und mehr.

In Deutschland schnappte sich Bora Dagtekin den Stoff und besetzte seine beiden Fack Ju Göhte-Stars Elyas M'Barek und Jella Haase sogleich für die Verfilmung.

Die Story: Sieben Freunde, die sich gut zu kennen glauben (M’Barek, Haase, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Frederick Lau, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring), treffen sich zum Abendessen. Als das Gespräch auf das Thema Ehrlichkeit gelenkt wird, einigen sie sich auf ein ungewöhnliches Spiel: Jede:r muss das eigene Handy auf den Tisch legen. Sobald ein Anruf eingeht, muss das Gespräch für alle mithörbar sein. Textnachrichten hingegen sollen vorgelesen werden. Als die Offenbarungen nicht abreißen, sind sich die drei Frauen und vier Männer mit ihren sieben Telefonen gar nicht mehr so sicher, wie gut sie einander tatsächlich kennen.

Mehr zum Thema:

Der Elyas M'Barek-Hit ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 10 Jahre

Der mit einigen bekannten Gaststars gespickte Film erhielt durchmischte Kritiken, lockte aber mit pointierten Dialogen und einem gut aufgelegten Cast über 5,3 Millionen Zuschauende in Deutschland ins Kino. 2019 gab es damit keinen erfolgreicheren deutschen Film. Laut Insidekino erschien in den letzten 10 Jahren nur ein deutscher Film, der mehr Menschen ins Kino lockte: Bora Dagtekins Fack ju Göhte 3 von 2017 mit 6,1 Millionen verkauften Tickets. Selbst Das Kanu des Manitu kam vergangenes Jahr nicht an das Ergebnis heran. Folgerichtig gab Constantin Film die Fortsetzung in Auftrag. Der perfekte Urlaub heißt die Komödie von Dagtekin, die seit dem 22. Oktober in den deutschen Kinos läuft.

Am heutigen Sonntag, dem 25. Oktober, könnt ihr den Film ab 20:15 Uhr bei Sat.1 schauen. Wer Das perfekte Geheimnis nachholen will, hat die Wahl. Der Kassenschlager streamt bei Prime Video, Netflix, RTL+ und HBO Max.

Dieser Artikel erschien erstmals im Juli 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.