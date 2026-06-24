Heute im TV: Die beiden erfolgreichsten Star Trek-Filme aller Zeiten

Zur Primetime sind heute direkt hintereinander die beiden erfolgreichsten Star Trek-Blockbuster im Fernsehen zu sehen. Dafür muss man nicht mal der größte Trekkie im Universum sein.

Sci-Fi-Fans, die schon immer an Raumschiff Enterprise interessiert waren, aber von den 60 Jahre alten Spezialeffekten abgeschreckt sind, haben heute im deutschen TV die Gelegenheit, Captain Kirk und seine Crew im modernen Gewand zu sehen. Dafür ist nicht unbedingt Vorwissen notwendig, denn mit Star Trek von J.J. Abrams wurde 2009 ein Blockbuster-Reboot aus der Taufe gehoben. Im Anschluss läuft auch noch die Fortsetzung Star Trek Into Darkness.

Los geht es um 20:15 Uhr auf ZDFneo mit dem Film Star Trek, den ab 22:10 Uhr die Fortsetzung Into Darkness ablöst. Wiederholt wird ab 3:10 Uhr. Abseits des Fernsehprogramms lassen sich die beiden an den Kinokassen erfolgreichsten Trek-Teile (laut Box Office Mojo ) auch bei diesen und diesen Anbietern streamen.

Star Trek (2009): Hochglanz-Reboot eines Sci-Fi-Klassikers

Die Kino-Neuauflage fängt ganz vorne an und stellt die Frage: Wie kam es eigentlich dazu, dass ein ungestümer Rowdy und Frauenheld wie James T. Kirk (Chris Pine) zum Captain des gefragten Föderationsraumschiffs USS Enterprise wurde? Dabei erfahren wir, wie die ambitionierten Kadett:innen der Sternenflotten-Akademie zusammenfinden und ihren Dienst auf dem Vorzeigeschiff antreten. Erst kommt es noch zu Reibereien zwischen Kirk und Wissenschaftsoffizier Spock (Zachary Quinto), aber wie wir wissen, werden sie am Ende die besten Freunde und Kameraden sein.

Star Trek - Trailer (Deutsch) HD

Ebenfalls an Bord sind Kommunikationsexpertin Uhura (Zoe Saldaña), Steuermann Sulu (John Cho), Schiffsarzt Pille (Karl Urban), Ingenieur Scotty (Simon Pegg) und Fähnrich Chekov (Anton Yelchin) – allesamt Charaktere, die Fans seit 60 Jahren aus der Originalserie von Gene Roddenberry kennen.

Immer auf dem neusten Stand: Die ultimative Star Trek-Übersicht

Allerdings steht dieses Star Trek nicht komplett ohne Verbindung zum restlichen Franchise im Raum. Durch Zeitreise-Schabernack befinden wir uns in einer alternativen Zeitlinie, der sogenannten Kelvin Timeline, in der Romulaner aus der Zukunft (unter anderem Eric Bana als Nero) nach Rache für die Zerstörung ihrer Heimat sinnen. All das erklärt im Laufe der Handlung der von Originalstar Leonard Nimoy gespielte Spock, den es ebenfalls in diese alternative Realität verschlagen hat.

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Star Trek Into Darkness: Die finstere Fortsetzung

Das ebenfalls von J.J. Abrams gedrehte Sequel Into Darkness geht schon düster los, indem Captain Kirk nach einer Verletzung der obersten Direktive sein Kommando verliert und auch Spock auf einem anderen Schiff unterkommt. Als jedoch der mysteriöse Commander John Harrison (Benedict Cumberbatch) einen großangelegten Angriff auf Oberbefehlshaber der Sternenflotte startet, wird die beste Crew im Universum erneut auf der Brücke der USS Enterprise benötigt.

Star Trek Into Darkness - International Trailer (Deutsch) HD

Fans der frühen Reihe werden einige Parallelen zum Sci-Fi-Klassiker Star Trek II: Der Zorn des Khan bemerken, für das erneut Bruce Greenwood als Admiral Pike und ganz neu Alice Eve als Dr. Carol Marcus und Peter Weller als Admiral Marcus vor der Kamera standen.

Danach wurde die actionreiche Reboot-Trilogie aus der Kelvin-Zeitlinie mit dem dritten Film namens Star Trek Beyond (Regie: Justin Lin) komplettiert, der 2016 herauskam. Die lang gehegte Hoffnung auf ein weiteres Sequel musste man aber kürzlich, nach fast zehn Jahren Wartezeit, endgültig begraben.

Nicht alle Trekkies konnten etwas mit der auf cool getrimmten, rasanten Sci-Fi-Action der Blockbuster-Reihe anfangen – dem Mainstream-Appeal des langjährigen Franchise haben die drei Filme allerdings keineswegs geschadet.