Heute im TV: Die endlos unterhaltsame Neuerfindung eines Abenteuerfilm-Klassikers

Heute läuft die Neuauflage eines Abenteuer-Kults im TV. Die Dschungelreise ist das perfekte Paket aus Spaß und Abenteuer.

Dwayne Johnson steht für Unterhaltung. Egal ob halsbrecherische Fast & Furious-Auftritten und das Kino-Abenteuer Jungle Cruise, der Action-Star ist Millionen von Fans ein Garant für jede Menge Spaß. In dieser Kategorie von Filmen zählt die Abenteuer-Neuauflage Jumanji: Willkommen im Dschungel zu den besten. Sie ist ein rasanter, knallbunter, niemals langweiliger Angriff auf die Lachmuskeln. Heute Abend läuft sie um 20.15 Uhr auf Vox.

Im TV: Dwayne Johnsons Abenteuer-Action Jumanji liefert Spaß bis zur letzten Sekunde

Als Neuauflage des Robin Williams-Klassikers Jumanji erzählt Johnsons Action-Spektakel eine ähnliche Geschichte. Eine Gruppe von Teenagern um Spencer (Alex Wolff) und Fridge (Ser'Darius Blain) wird in ein Videospiel hineingezogen und dort mit neuen Avataren ausgestattet. Umgeben vom saftigen Grün eines Dschungellevels müssen sie ein kostbares Juwel wiederbesorgen. Das wurde von Fiesling Van Pelt (Bobby Cannavale) nämlich gemopst.



Schaut euch hier den Trailer zu Jumanji - Willkommen im Dschungel an:

Jumanji - Trailer 3 (Deutsch) HD

Grandios unterhaltsam ist hier allein schon der Körpertausch-Prämisse. Während Sportskanone Fridge sich im Körper des kleingewachsenen Rucksackträgers Mouse (Kevin Hart) wiederfindet, wird der selbsterklärte Nerd Spencer zum muskulösen Überhelden Dr. Smolder Bravestone (Johnson). Die Selfie-Queen Bethany (Madison Iseman) verwandelt sich in den untersetzten Akademiker Professor Oberon (Jack Black). Die Konsequenz ist zum Schreien. Ein chronisch verängstigter The Rock und ein herumzeternder Jack Black bringen jeden Fan zum Lachen.

Die Dramaturgie ist für diesen Dauerspaß quasi das perfekte Gerüst. Es ist gibt klare Ziele (Juwel zurückholen), einen eindeutigen Fiesling (Van Pelt), eine große Gefahr (alle haben nur drei Leben) und immer abenteuerlichere Levels, die in knallbunten, wunderhübschen Bildern dargestellt werden. Alles ist darauf abgestimmt, Johnson, Hart, Black und Karen Gillan einen Spielplatz voller urkomischer Situationen zu liefern.

Das Ganze funktioniert blendend. So empfanden es auch viele Zuschauer, die dem Action-Spaß mit dem Kassenerfolg (via Boxofficemojo ) die Fortsetzung Jumanji: The Next Level ermöglichten. Und wie der Erstling heute im TV beweist, reicht so viel Unterhaltung auch noch für ein drittes Leinwandabenteuer: Jumanji 3: Open World wird noch dieses Jahr erscheinen.

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Von extrem gruseligen Bösewichten bis zum Hunde-Trauma in animierten Gangsterfilmgewand haben die in jungen Jahren geschauten Fantasy- und Abenteuer-Filme ihre Spuren hinterlassen. Nun rufen wir prägende 90er-Erlebnisse mit In einem Land vor unserer Zeit oder Der Prinz von Ägypten zurück ins Gedächtnis.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

