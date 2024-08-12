Heute im TV: Die vielleicht beste Sci-Fi-Fortsetzung der Filmgeschichte

Regisseur James Cameron revolutionierte mit diesem Sci-Fi-Kracher die Spezialeffekte. Bis heute gilt der Action-Film mit Arnold Schwarzenegger als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten.

Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass Fortsetzungen nicht an das Original heranreichen. Doch mit Terminator 2 hat sich Regisseur James Cameron selbst übertroffen und gleichzeitig die Spezialeffekte in Filmen revolutioniert. Heute könnt ihr euch den Action-Sci-Fi-Kracher mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV ansehen.

Kabel eins strahlt Terminator 2 am 6. Oktober 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr das Meisterwerk mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Legendäre Sci-Fi-Action im TV: Darum geht's in Terminator 2

Im Jahre 2029 übernehmen die Cyborgs einen erneuten Versuch, den Anführer des Widerstands John Connor (Edward Furlong) zu töten. Doch der wird vom Terminator T-800 und seiner Mutter Sarah Connor (Linda Hamilton) beschützt. Mit vereinten Kräften müssen sie sich gegen den fortschrittlichen und nahezu unzerstörbaren Androiden T-1000 (Robert Patrick) stellen, der aus flüssigem Metall besteht.

CGI in den Kinderschuhen: Terminator 2 revolutionierte Spezialeffekte

Was Terminator 2 so überragend macht, sind neben den gut ausgearbeiteten Charakteren und der spannenden Action auch die atemberaubenden visuellen Effekte, wie es viele Kritiken auf Rotten Tomatoes widerspiegeln. Hier erhielt die Fortsetzung sowohl von Fans, als auch von Kritiker:innen eine Bewertung von über 90 Prozent. Auch bei uns landet Terminator 2 – Tag der Abrechnung auf Platz 6 der besten Actionfilme.

Die visuellen Effekte waren ihrer Zeit tatsächlich weit voraus. Und die Umsetzung ließ sich James Cameron auch einiges kosten: Alleine die Darstellung des Cyborg T-1000 kostete mit 5 Millionen US-Dollar (via ScreenRant ) fast genauso viel wie der gesamte erste Terminator-Film. Der Bösewicht kann seine Gestalt nach Belieben verändern, wodurch die Film-Crew vor eine Herausforderung gestellt wurde, denn 1991 steckte CGI noch in den Kinderschuhen. Mit Terminator 2 bewiesen die Verantwortlichen das Potenzial der neuen Technologie.

Gelohnt hat sich der Aufwand. Die 100 Millionen teure Fortsetzung spielte weltweit über eine halbe Milliarde wieder ein und gilt bis heute als eines der besten Sequels der Filmgeschichte.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2024 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.