Heute im TV: Dieser Abenteuerfilm ist der beste Fluch der Karibik-Ersatz, den es aktuell gibt

Im TV läuft heute ein epischer Abenteuerfilm, der mit seinen übernatürlichen Bedrohungen und karibischen Dschungel-Vibes gut als Fluch der Karibik-Ersatz durchgeht.

Am heutigen Sonntagabend läuft der Abenteuerfilm Jungle Cruise im deutschen Free-TV. Fans gut gelaunter Action bekommen hier mit Dwayne Johnson und Emily Blunt ein großes Unterhaltungsfeuerwerk, das eindeutig Fluch der Karibik nacheifert.

RTL strahlt Jungle Cruise am 26. April um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Blockbuster jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Fluch der Karibik-Gefühle in Abenteuerfilm Jungle Cruise

Die Parallelen zwischen Jungle Cruise und Fluch der Karibik sind unübersehbar: Nicht nur basieren beide Filme auf Attraktionen eines Disney-Freizeitparks. Auch der Schiffs-Handlungsort, die mysteriösen Untoten und der gesamte actionreich-vergnügte Tonfall empfehlen das Dschungel-Abenteuer für Fans der Piraten-Reihe.

Worum geht's in Jungle Cruise? Die britische Botanikerin Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) begibt sich 1916 auf eine Reise in den Amazonas. In Südamerika will sie eine Pflanze finden, die jede Krankheit heilen kann. Der einzige Flusskapitän, der bereit ist, die Wissenschaftlerin und ihren Bruder MacGregor (Jack Whitehall) in besagte Region zu bringen, ist allerdings Frank Wolff (Dwayne Johnson) mit seinem klapperigen Kahn. Zusammen stoßen sie auf das fast 400 Jahre alte Geheimnis des spanischen Konquistador Aguirre (Édgar Ramírez).

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Für so manchen war der Abenteuerfilm Jungle Cruise von Jaume Collet-Serra (Unknown Identity) zu seinem Start 2021 endlich mal ein richtig guter Dwayne Johnson-Blockbuster, der in Corona-Zeiten allerdings schon drei Monate nach seiner Kinoauswertung zu Disney+ kam. Doch das kurze Kino-Leben reichte aus, damit auch Jungle Cruise 2 bereits angekündigt wurde. Mit der Umsetzung der Fortsetzung ist es bis heute aber noch nichts geworden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2024 auf Moviepilot erschienen.