Heute im TV: Dreckiger Western mit Woody Harrelson als Bösewicht, der eine ganze Stadt kontrolliert

Heute Abend läuft ein Western im TV, in dem sich die Tribute von Panem-Stars Liam Hemsworth und Woody Harrelson gegenüber stehen. Hemsworths Figur muss das finstere Geheimnis einer Kleinstadt ergründen.

Der Western ist vielleicht seit Jahrzehnten nur noch zur Hälfte lebendig, hat aber immer noch viele spannende Geschichten zu erzählen. Das gilt nicht nur für Filme wie Feinde - Hostiles und Todeszug nach Yuma, sondern auch für Das Duell, der heute im TV läuft. Liam Hemsworth soll dort eine Mordserie aufklären und trifft auf den mysteriösen Prediger Brant (Woody Harrelson).

Im TV: Western-Krimi mit Woody Harrelson und Liam Hemsworth, die um eine Stadt ringen

Das Duell dreht sich um den Texas Ranger David Kingston (Hemsworth), den ein Auftrag ins entlegene Dorf Helena führt. Mexikanische Bürger verschwinden spurlos, ein Grenzkonflikt droht zu entbrennen. Bei seiner Ankunft trifft Kingston auf den geheimnisvollen Prediger und Bürgermeister Brant, dessen Name der Ranger bereits aus seiner eigenen Vergangenheit kennt.

Das Duell bekam bei Veröffentlichung durchwachsene Bewertungen, wie Rotten Tomatoes zeigt. Während einige Kritiker:innen die fesselnden Leistungen des Casts loben, bemängeln andere die lange Laufzeit und einen schwachen Story-Aufbau.

Grimmiger Western: Wann läuft Das Duell im TV?

Das Duell läuft am heutigen Freitag, dem 2. Februar 2024, um 22.25 Uhr auf 3sat. Neben Liam Hemsworth und Woody Harrelson ist unter anderem Alice Braga (Predators) vor der Kamera zu sehen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

