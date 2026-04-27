Heute im TV: Düsterer Abenteuer-Blockbuster, der eine 114 Jahre alte Legende neu auflegt

Im TV gibt es heute vergessene Abenteuer-Action mit Margot Robbie zu sehen. Die Vorlage des Films ist bereits 114 Jahre alt und wurde unzählige Male verfilmt.

Lianen bleiben im Trend. Das kann man zumindest an dem anhaltenden Willen ablesen, die Abenteuergeschichte über den Dschungelburschen Tarzan, Jane und ihre tierischen Freunde zu verfilmen: 1912 erschien die Geschichte von Edgar Rice Burroughs zum ersten Mal, wie Britannica vermerkt. Seitdem wurde sie laut Screen Rant unfassbare 50 Mal verfilmt. Heute läuft die neueste Kino-Adaption, Legend of Tarzan, im TV. Sie ist überraschend düster geraten.

Nitro strahlt den Blockbuster am 28. April um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Legend of Tarzan mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Im TV: Abenteuerfilm Legend of Tarzan erzählt eine Story vor grausigen Hintergründen

Regisseur David Yates (Harry Potter und der Halbblutprinz) wählt einen ungewöhnlichen Startpunkt für Legend of Tarzan: Tarzan (Alexander Skarsgård) hat den Dschungel längst verlassen und gönnt als britischer Adeliger sich und seiner amerikanischen Frau Jane (Margot Robbie) ein komfortables Dasein.

Schaut euch hier den Trailer zu Legend of Tarzan an:

The Legend of Tarzan - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als er von der grausamen Herrschaft des belgischen Königs Leopold II. im Kongo erfährt, will er den Tatsachen vor Ort auf den Grund gehen. Doch Leopolds Vertrauter Léon Rom (Christoph Waltz) stellt sich ihm entgegen.

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Verglichen mit anderen Tarzan-Filmen hat Legend of Tarzan finsterste wahre Hintergründe: Die Herrschaft des belgischen Königs im Kongo gilt in der Tat als extrem grausam. Wie der Spiegel ausführt, beuteten seine Söldner das Land und seine Menschen ohne Gnade aus. Viele Ureinwohner wurden entführt, vergewaltigt, verstümmelt oder ermordet. Unter den Opfern befanden sich viele Kinder.

Ob Yates' Film seinem Thema gerecht wird, müssen alle Zuschauenden für sich selbst entscheiden. Den reinen Zahlen von The Numbers zufolge war Legend of Tarzan ein Kino-Flop. Viele Kritiken lobten die Hauptdarsteller, bemängelten aber einen generischen Plot (via Metacritic ).

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2024 auf Moviepilot erschienen.