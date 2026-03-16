Heute im TV: Düsterer Rache-Western mit John Wayne & Kirk Douglas, in dem ein Goldfund böse eskaliert

Die beiden Westernlegenden John Wayne und Kirk Douglas spielen im heutigen TV-Tipp zum dritten Mal Seite an Seite. Darin verkörpert Wayne eine für ihn ungewöhnlich lasterhafte Rolle.

Wenn zwei der größten Western-Stars aller Zeiten aufeinandertreffen, ist große Unterhaltung garantiert. Im packenden Spätwestern Die Gewaltigen von 1967, der heute im TV läuft, verbünden sich John Wayne und Kirk Douglas. Die Cowboys geraten in eine Geschichte aus Gier, Verrat und gnadenloser Rache.

Ohne Werbeunterbrechung könnt ihr den Western heute, am 22. März 2026, auf Arte genießen. Dort läuft er von 20:15 Uhr bis 21:50 Uhr. Einschalten lohnt sich, da er momentan nicht im Stream zur Verfügung steht.

Die Gewaltigen im TV: Zwei Westernlegenden auf Abwegen

In Die Gewaltigen spielt John Wayne den Farmer Taw Jackson, auf dessen Land sich eine große Goldader befindet. Um an den Schatz zu kommen, bringt der Betrüger Frank Pierce (Bruce Cabot) durch eine List den Farmer ins Gefängnis und setzt auch noch den Killer Lomax (Douglas) auf ihn an, nachdem er die Freiheit zurückerlangt hat.

Doch Jackson dreht den Spieß um und überredet Lomax ihm zu helfen, das gestohlene Gold wiederzubekommen, das in einer gepanzerten Postkutsche transportiert wird. Können die beiden die rollende Festung stürmen? Oder spielt der gefürchtete Revolvermann Lomax ein falsches Spiel?

Gelungener Spätwestern ließ Kinokassen klingeln

Wayne spielt in Die Gewaltigen eine deutlich düsterere Figur, als er für gewöhnlich in den Western verkörperte. Douglas hingegen ist der moralisch zwiespältige Charakter vertraut. Zusammen geben sie eine gelungene Kombination, die mit Zynismus und Humor bestens unterhält.

Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film einen Kritiken-Score von 82 Prozent und auch das Publikum zeigt sich mit 77 Prozent überwiegend begeistert. Laut ScreenRant war Die Gewaltigen auch an den Kinokassen ein voller Erfolg. Der Film nahm an Verleihmiete 9,5 Millionen US-Dollar ein und zusätzlich 6 Millionen an den Kinokassen. Inflationsbereinigt entspricht das einem heutigen Wert von 62 Millionen.

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Die Gewaltigen bietet statt eines klassischen Helden eine Geschichte über Gier, Misstrauen und Verrat. Mit vielen Stunts, Actionszenen, Humor und Star-Power unterhält der Spätwestern in seinen 101 Minuten bis zum Schluss.