Heute im TV: Ein absolutes Western-Meisterwerk, das ausgerechnet John Wayne überhaupt nicht leiden konnte

John Wayne steht für das Western-Genre wie kaum ein anderer Schauspieler. Aber trotzdem kann der Schauspieler einem absoluten Mega-Klassiker des Genres nichts abgewinnen. Der Film läuft heute im TV.

Heute kommt Zwölf Uhr mittags im Stream, einer der besten Western, die das Genre je hervorgebracht hat. Da sollte man meinen, dass John Wayne – seines Zeichens der wahrscheinlich berühmteste Western-Schauspieler überhaupt – den Film ebenfalls mag. Doch weit gefehlt!

Arte zeigt das Meisterwerk heute Abend zur Primetime um 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung geht bis 21:35 Uhr und erfolgt ohne Werbung. Wiederholt wird der Film am Samstagnachmittag um 14:15 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Alternativen.

Heute im TV: Die Handlung von High Noon aka Zwölf Uhr mittags kurz umrissen

In Zwölf Uhr mittags begegnen wir dem frisch vermählten Will Kane (Gary Cooper). Der zieht sich von seinem Job als Town Marshal zurück und will mit seiner Frau (Grace Kelly) ein ruhiges, beschauliches Leben führen. Doch daraus wird vorerst nichts, weil der Bandit Frank Miller (Ian MacDonald) mit dem Zug in Hadleyville ankommen soll.

Der Fiesling ist frisch aus dem Knast entlassen worden, in den ihn Kane einst gesteckt hat. Miller sinnt dementsprechend auf Rache und hat seiner Gang bereits vermittelt, ihn am Bahnhof in Empfang zu nehmen. Daraufhin versucht der ehemalige Marshal, die Dorfbewohner:innen davon zu überzeugen, ihm bei der bevorstehenden Konfrontation beizustehen.

Darum kann John Wayne das Western-Meisterwerk High Noon nicht leiden

John Wayne konnte Zwölf Uhr mittags so wenig abgewinnen, dass er mit Rio Bravo einige Zeit später sogar seine eigene Version des Films gedreht hat, die ganz anders abläuft. Auf den ersten Blick wirkt es höchst kontraintuitiv, aber bei näherem Hinsehen ergibt das Ganze durchaus Sinn: John Wayne störte sich vor allem am politischen Unterton und dem Bild von Amerika, das High Noon zeichnet.

Dem konservative Western-Helden gefiel es nicht, dass die Amerikaner:innen in Zwölf Uhr mittags nicht bereit sind, ihrem Marshal zu helfen. Aber ein Grund für seine Abneigung mag auch sein, dass er die klassischen und moralisch eindeutig gesetzten Charaktere älterer Western bevorzugt.

Zusätzlich war Drehbuchautor Carl Foreman einst Mitglied der kommunistischen Partei und John Wayne dedizierter Anti-Kommunist. High Noon erschien auf dem Höhepunkt der sogenannten McCarthy-Ära und der weit verbreiteten Angst vor dem Kommunismus in den USA (bei CBR könnt ihr mehr darüber lesen).

Heute Abend könnt ihr euch im Fernsehen selbst ein Bild von dem Klassiker machen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.