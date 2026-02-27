Heute im TV: Ein komplett unterschätzter Kriegsfilm von Steven Spielberg, der 2,5 Stunden in den Bann zieht

Steven Spielberg hat im Lauf seiner Karriere mehrere Kriegsfilme gedreht. Heute Abend läuft einer der weniger bekannten im Fernsehen. Ihr solltet ihn auf keinen Fall verpassen.

Wenn die Worte Steven Spielberg und Kriegsfilm fallen, werden die meisten Menschen vermutlich an Der Soldat James Ryan von 1998 denken. Allein die nervenaufreibende D-Day-Sequenz, in der die Alliierten in der Normandie landen und Omaha Beach stürmen, ist aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken.

Bis heute kann man den Einfluss von Der Soldat James Ryan im Kriegsfilm entdecken. Es ist jedoch nicht der einzige Genre-Beitrag, den Spielberg im Lauf seiner Karriere geleistet hat. Oft vergessen wird die im Ersten Weltkrieg angesiedelte Romanverfilmung Gefährten (im Original: War Horse), die eine ganz besondere Geschichte erzählt.

Heute Abend könnt ihr Spielbergs Gefährten um 23:15 Uhr auf Kabel Eins schauen. Die Ausstrahlung geht bis 02:05 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

Vergessener Kriegsfilm von Steven Spielberg im TV: Gefährten erzählt eine sehr berührende Geschichte

Basierend auf der gleichnamigen Buchvorlage von Michael Morpurgo entführt Gefährten ins England des Jahres 1912. Hier lernen wir den jungen Albert (Jeremy Irvine) kennen, der eine Freundschaft zu einem Pferd aufbaut, das – genauso wie er – ein Außenseiter ist. Liebevoll tauft er das Tier Joey und verbringt sehr viel Zeit mit ihm.

Hier könnt ihr den Trailer zu Gefährten schauen:

Gefährten - Trailer (Deutsch) HD

Zwei Jahre später bestimmt der Erste Weltkrieg England. Albert und Joey werden unsanft voneinander getrennt. Daraufhin begibt sich der Halbstarke auf die Suche nach dem Pferd, das ihm die Welt bedeutet. Was folgt, ist eine Odyssee durch endzeitliche Schützengräben und verwüstete Landstriche auf dem europäischen Kontinent.

In Gefährten schlägt Spielberg ganz andere Töne an als in Der Soldat James Ryan. Zwar gibt es auch hier meisterhaft in Szene gesetztes Kriegstreiben. Mehr noch interessiert sich Spielberg aber für den melodramatischen Unterbau der Geschichte und illustriert Alberts Reise mit gefühlsgeladenen Bildern, die komplett in den Bann ziehen.

Zum Weiterlesen: Einer besten Regisseure unserer Zeit hat eine Serie gedreht

Spätestens am Ende des zweieinhalbstündigen Epos durch Schlamm und Dreck verbeugt sich Spielberg vor einem seiner großen Regie-Vorbilder. Wenn er den Himmel in glühende Farben taucht, fühlt es sich so an, als wären wir in einem der Leinwandepen von John Ford. Am meisten in Erinnerung bleibt jedoch die Durchquerung des Niemandslands mit Joey, bei der Spielberg alle Register seines Könnens zieht.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.