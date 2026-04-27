Heute im TV: Ein unsterblicher Klassiker, den jeder Filmfan gesehen haben sollte

Ihr habt heute die Gelegenheit, eine Bildungslücke zu schließen oder einfach nur einen richtig guten Film zum wiederholten Mal zu sehen – ein echter Klassiker.

Gut Ding will Weile haben und so hat es auch Einiges gekostet, bis Sylvester Stallone mit Rocky endlich seinen Traum verwirklichen und ein echtes Meisterwerk abliefern konnte. Der Startschuss seiner Karriere war ein echter Knall und ihr könnt das heute im TV Revue passieren lassen.

Ab 22:35 Uhr läuft der Box-Klassiker schlechthin im TV, und zwar bei Kabel eins. Er dauert bis 01:00 Uhr nachts und wird am 1. Mai ab 13:20 Uhr wiederholt. Ihr könnt ihn sonst aber auch bei diesen Anbietern jederzeit online streamen, wenn euch das eher liegt.

Heute im TV: Darum geht's in Sylvester Stallones legendärem Klassiker Rocky

Der arme Rocky Balboa (Stallone) lebt von der Hand im Mund und muss sich irgendwie als Geldeintreiber über Wasser halten. Nebenbei versucht er, seine Karriere als Boxer voranzubringen, was allerdings nur schleppend funktioniert. Bis der Schwergewichts-Champion Apollo Creed (Carl Weathers) auf den Italian Stallion aufmerksam wird und gegen ihn antreten will.

Was für Rocky natürlich die Chance seines Lebens ist, die er auf keinen Fall versauen darf. Also stürzt er sich unter der Anleitung von Mickey (Burgess Meredith) in ein rigoroses Training. Immer in der Hoffnung, nicht nur den bedeutungsschwangeren Boxkampf gegen Apollo Creed, sondern auch die Gunst seiner Angebeteten zu gewinnen.

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Für Rocky hat Sylvester Stallone alles gegeben und sogar seinen geliebten Hund verkauft

Teile von Rocky sind autobiographisch, wenn man so will: Auch der Drehbuchautor und Hauptdarsteller Sylvester Stallone hatte vor dem großen Durchbruch mit Rocky nur wenig zu lachen und finanzielle Probleme. So hat er sogar seinen Hund verkauft, um sich und seiner Frau das Überleben sichern zu können, wie er Jahre später in einem Interview erklärt hat.

Aber der ganze Stress und die harten Verhandlungen um sein Erstlingswerk haben sich gelohnt. Sylvester Stallone behielt die volle kreative Kontrolle über das Skript und durfte die Hauptrolle spielen. Letztlich wurde Rocky dann für zehn Oscars nominiert und hat drei davon gewonnen. Seinen Hund hat der Schauspieler sogar auch wiederbekommen.

Gealtert ist Rocky überraschend gut. Nach wie vor entfaltet das beispiellos harte Training des aufstrebenden Boxers eine große Faszination. Das Großstadtmilieu kommt hervorragend zur Geltung, die Story des Underdogs bleibt einfach mitreißend und der Score legendär.