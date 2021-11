Heute im TV: Eine der besten deutschen Komödien der letzten Jahre

Heute läuft im TV beine der schönsten Wohlfühl-Komödien, die die deutsche Filmlandschaft in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Sie überflügelt andere deutsche Comedy-Ware genau dort, wo es drauf ankommt.

Genau zur richtigen (kalten) Jahreszeit zeigt der TV-Sender Sixx heute den Film, mit dem die Schauspielerin Karoline Herfurth 2016 ihr Debüt als Regisseurin gab: SMS für dich drückt genau die richtigen Knöpfe, um als herzerwärmende Romantikkomödie zu überzeugen.

Heute im TV: Darum geht es in SMS für dich

Dabei kommt die deutsche Komödie SMS für Dich zunächst alles andere als lustig daher: Clara (Karoline Herfurth) verliert ihren Freund bei einem Unfall und ist darüber auch zwei Jahre später noch nicht hinweg. An der Erinnerung des toten Verlobten hält sie fest, indem sie weiterhin SMS an seine alte Handynummer schreibt. Doch wie es der Zufall will, wird die Telefonnummer neu vergeben: an den Sport-Journalisten Mark (Friedrich Mücke).

Mark steckt zwar schon in einer Beziehung, verliebt sich durch die ungewollten Botschaften der mysteriösen Fremden aber trotzdem unbekannterweise in Clara. Er macht sie sogar ausfindig ... ohne sich dabei allerdings zu erkennen zu geben. Chaos und Missverständnisse, aber auch große Gefühle sind in der Folge vorprogrammiert.

Die Figuren und Darsteller:innen sind in SMS für Dich in Höchstform

SMS für Dich kommt dabei als schöne Romantikkomödie der alten Schule daher: Obwohl wir als Zuschauende längst wissen, dass die zwei Hautfiguren perfekt zusammenpassen, fiebern wir mit allen Wendungen mit. Statt infantile Witze auf Kosten der Charaktere zu verschleudern (die in deutschen Komödien leider viel zu häufig sind), geht der Film humor-, aber auch liebevoll mit den schrulligen Figuren um.

Die fantastische Schauspieler:innen-Chemie zwischen Karoline Herfurth und Friedrich Mücke entwickelt einen magnetischen Sog der Gefühle. Für die witzigen Aspekte der Geschichte sorgen vor allem die (für eine RomCom unerlässlichen) besten Freunde der beiden: Eine abgedrehte Nora Tschirner in Claras Ecke und Frederick Lau als Witzereißer an Marks Seite. Unschlagbar lustig ist außerdem Katja Riemann als deutsche Schlagersängerin.

Fügen wir dieser Liebesgeschichte dann noch den enorm hohen Wohlfühlfaktor hinzu, haben wir eine warmherzige deutsche Komödie, die niemand verpassen sollte. Die Amerikaner überzeugte dieses Rezept sogar so sehr, dass mittlerweile ein US-Remake von SMS für Dich gedreht wird: Text for You, mit Sam Heughan und Priyanka Chopra in den Hauptrollen.

