Heute im TV: Eine der größten Kino-Überraschungen überhaupt – der gigantische Erfolg kam unerwartet

Filme, die auf Spielzeugmarken basieren, waren meist unterwältigend. Bis dieses Ausnahme-Werk hier ins Kino kam, das selbst größte Kritiker überzeugt hat. Heute läuft es im TV.

Transformers war zwar erfolgreich, ist aber keine gehaltvolle, von der Kritik gefeierte Filmreihe. Auch der auf Schiffe versenken basierende Actioner Battleship ist nicht der Rede wert. Aber Barbie hat alles ganz anders gemacht und trotz (oder gerade wegen?) der zunächst niedrigen Erwartungen über 1,4 Milliarden eingespielt. Heute kommt der Überraschungshit im TV.

Ihr könnt euch Greta Gerwigs Ausnahme-Streifen am heutigen Mittwoch, den 13. Mai, ab 20:15 Uhr bei RTL anschauen. Er dauert bis 22:25 Uhr und wird am 22. Mai auf Vox wiederholt. Ansonsten lässt sich das Kino-Phänomen aber auch jederzeit online streamen.

Heute im TV: Worum soll es in Barbie schon gehen?

Eine Verfilmung der wohl unbestritten legendärsten Puppe der Welt muss sich natürlich um die Barbie drehen. Aber wie? Ganz einfach: Barbie (Margot Robbie) lebt in ihrer perfekten, bunten Spielzeugwelt, kann kein Wässerchen trüben und ist quietschfidel. An ihrer Seite steht der nicht minder perfekt wirkende Ken (Ryan Gosling). Aber die Fassade bröckelt, Barbie macht sich plötzlich zu viele Gedanken und mit ihren Füßen stimmt auch etwas nicht.

Darum macht sich die mutige Protagonisti auf den Weg, herauszufinden, was da los ist. Zu diesem Zweck will sie aus der Barbie-Traumwelt ausbrechen und in der echten Realität ihre Besitzerin finden. Was folgt, ist ein Culture-Clash sondergleichen, der sich im Nachgang auch massiv auf die Barbie-Welt auswirkt – weil Ken sich ihr anschließt, das Patriarchat für sich entdeckt und kurzerhand in seiner Heimat einführt.

Barbie war unglaublich erfolgreich, was wohl nur die Allerwenigsten erwartet hätten

Gut, wenn Greta Gerwig, Margot Robbie und Ryan Gosling zusammenarbeiten, stehen die Chancen auf einen interessanten Film natürlich nicht ganz schlecht. Aber allein schon bei der Idee, einen Barbie-Film zu drehen, dürften viele Filmfans höchst skeptisch mit den Augen gerollt haben. Aber sie wurden allesamt eines Besseren belehrt (wie zum Beispiel Regie-Legende Oliver Stone, der sich im Nachhinein für die eigene Ignoranz entschuldigt hat).

Greta Gerwig hat aus der Kult-Puppe Barbie einen enorm unterhaltsamen, witzigen und mitreißenden Meta-Film gemacht, der auch vor feministischer Gesellschaftskritik nicht zurückschreckt. Trotz anspruchsvoller Themen macht der wilde Ritt in erster Linie Spaß und verbreitet neben der Kritik an Schönheitsidealen, Sexismus und Rollenklischees unendlich viel gute Laune.