Heute im TV: Einen dümmeren (und unterhaltsameren) Sci-Fi-Blockbuster werdet ihr kaum finden

Im Fernsehen könnt ihr heute ein spektakuläres Sci-Fi-Missverständnis schauen. The Core scheitert krachend an seiner eigenen Prämisse und ist dennoch ein großer Spaß.

Der vor ein paar Jahren gestartete Sci-Fi-Katastrophenfilm Moonfall hat sich wirklich nach Kräften um die Auszeichnung "Dümmster Blockbuster aller Zeiten" bemüht. Aber hat das wirklich gereicht, um einen der Könige des dummen Sci-Fi-Desasters zu übertreffen? Heute Abend könnt ihr selbst entscheiden. Denn im TV läuft The Core – Der innere Kern.

Die Ausstrahlung von The Core beginnt um 20:15 Uhr auf Kabel Eins und geht mit Werbung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt wenige Stunden später um 01:25 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zu The Core.

The Core ist der (angeblich) zweitdümmste Sci-Fi-Film aller Zeiten

Nachdem ein riskantes Experiment das empfindliche Gleichgewicht der Erde zerstört, ist die Katastrophe kaum noch aufzuhalten. Es gibt jedoch noch eine letzte Chance: Sechs "Terranauten" einer Spezialeinheit der NASA dringen zum Mittelpunkt der Erde vor. Dort sollen Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) und seine Crew um Pilotin Hilary Swank den unmittelbaren Erdkollaps durch nukleare Sprengung stoppen, um die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit zu retten.



Im Jahr 2011 kursierte eine Liste der dümmsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, über die unter anderem Slash Film berichtete. Angeblich wurde sie von der NASA zusammengestellt. Dem Guardian zufolge dementierte die amerikanische Aeronautik- und Raumfahrtbehörde allerdings kurze Zeit später jegliche Beteiligung an der Auswahl. Hier ist trotzdem die Liste mit The Core auf Platz 2.

Warum The Core ein so großer Sci-Fi-Spaß ist

Auffällig: In dem Ranking befinden auf den ersten 4 Plätzen ausschließlich Katastrophenfilme. Vermutlich, weil die sich besonders absurde Szenarien ausdenken müssen, um die Welt möglichst allumfassend und spektakulär zu zerstören. Je einfallsreicher, desto dümmer. (Siehe Moonfall)

Und die Prämisse von The Core ist hohler als die Erde in dem Film. The Core ist vor allem bekannt als der umgekehrte Armageddon. Er arbeitet fast zwanghaft dieselben Plotpunkte ab. Nur ergeben die halt im Erdinnern weniger Sinn als im Weltall (wo es bereits Michael Bay mit physikalischen Gesetzen nicht so genau nahm). Sich dieses formelhafte Spektakel mit seinen Windows 95-Spezial-Effekten anzuschauen, macht wirklich immer wieder Spaß.