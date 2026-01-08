Heute im TV: Einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten

Piraten, Schatzsuche, Labyrinthe voller Fallen, jede Menge Herz, Abenteuer und Fantasie: Dieser Film lässt wahrlich keine Wünsche offen und kommt heute im TV.

Auch ohne nostalgische Verklärung haben wir es beim Steven Spielberg-, Richard Donner- und Chris Columbus-Streifen Die Goonies mit einem echten Highlight und Klassiker des Abenteuerfilms zu tun. Schaltet heute Abend im TV ein und lasst euch aufs Neue verzaubern.

Am heutigen Freitag, den 9. Januar könnt ihr den Schatzsucherfilm ab 22:15 Uhr auf Super RTL schauen. Er dauert mit Werbung bis um 0:20 Uhr und wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:10 Uhr wiederholt. Ihr könnt ihn aber auch einfach jederzeit online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Abenteuer-Klassiker Die Goonies

In den 1980er Jahren ist die wirtschaftliche Lage nicht gerade rosig und die Häuser der Eltern einiger Kids drohen, skrupellosen Immobilieninvestoren zum Opfer zu fallen. Aber Not macht erfinderisch und wie der Zufall so spielt, entdeckt die junge Bande, die sich die Goonies nennt, eine alte Schatzkarte auf dem Dachboden eines Hauses.

Die Karte scheint zu einem alten Piratenschatz zu führen, der höchstwahrscheinlich aus Rubinen, Smaragden und sogar Diamanten bestehen soll. Grund genug also, um sich auf die abenteuerliche Suche danach zu machen. Die führt die Goonies aber erst einmal in ein überraschend verzweigtes und mit Fallen gespicktes Höhlensystem. Und dann wären da noch einige Gangster, die offenbar ebenfalls auf der Jagd nach dem Piratenschatz sind.

Darum ist Die Goonies einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten

Die Goonies atmet den Geist der 1980er Jahre. Das bedeutet in diesem Fall aber kein stumpfes Actionfeuerwerk und noch stumpfere Onliner. Stattdessen steht hier der unbedingte Glaube an die unendliche Kraft der kindlichen Fantasie und geradezu grenzenlose Offenheit, Liebe und Abenteuerlust im Fokus. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt: Humor, Piraten, Gangster, einen Schatz und vor allem eben ganz viel Herz.

Die Goonies funktioniert mit seinen aberwitzigen wie liebenswürdigen Dialogen und Figuren nicht nur für Kinder, sondern dürfte auch allen Erwachsenen ohne Umwege sofort ans Herz wachsen. Wenn ihr den Film schon kennt, wisst ihr sowieso schon, warum ihr einschalten solltet. Und wenn nicht, könnt ihr diesen Fauxpas heute endlich völlig problemlos aus der Welt schaffen. So oder so: Viel Spaß!