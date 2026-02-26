Heute im TV: Einer der besten Abenteuerfilme der letzten 40 Jahre – überwältigend, herzzerreißend und unglaublich aufwendig

Ein großartiger Abenteuerfilm von Regie-Legende Michael Mann läuft heute im TV. Mach euch gefasst auf ein Spektakel mit großen Gefühlen.

Der Hauptdarsteller lernte, wie man Tiere häutet und allein das Set eines Forts in der Wildnis kostete 6 Millionen Dollar . Für seinen Abenteuerfilm Der letzte Mohikaner scheute Michael Mann (Heat) weder Kosten noch Mühen.

1992 kam die Historiengeschichte ins Kino, die in der Moviepilot-Community eine starke Durchschnittsnote von 7 Punkten hat und zu den besten Vertretern des Genres aus den 90er Jahren gehört. 3sat strahlt Der letzte Mohikaner am 27. Februar 2026 um 22:25 Uhr aus. Alternativ steht das Epos mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Warum sich dieser Abenteuerfilm bis heute lohnt, lest ihr hier.



Daniel Day-Lewis gerät in dem Abenteuerfilm zwischen die Fronten

Die Geschichte aus Der letzte Mohikaner geht auf den gleichnamigen Roman von James Fenimore Cooper zurück, der bereits 1826 erschien. Sie gehört zum Lederstrumpf-Zyklus über einen Weißen, der bei einem Stamm nordamerikanischer Ureinwohner aufwächst und mit seinem Bruder, dem Mohikaner Chingachgook, zahlreiche Abenteuer besteht. Die Lederstrumpf-Geschichten wurden mehrfach verfilmt, darunter in der DDR mit Gojko Mitić.

In der amerikanischen Adaption von Michael Mann reisen wir ins Jahr 1757. Der Unabhängigkeitskrieg liegt noch etwa 20 Jahre in der Zukunft. Nordamerika ist ein Schlachtfeld kolonialer Interessen. Großbritannien und Frankreich ringen um die Vorherrschaft und nutzen dafür auch Allianzen mit den alteingesessenen Stämmen vor Ort. Nathaniel Poe a.k.a. Falkenauge (Daniel Day-Lewis) will sich von beiden Fronten fernhalten. Als er mit Chingachgook (Russell Means) und Uncas (Eric Schweig) die Töchter von Colonel Munro (Maurice Roëves) rettet, wird er jedoch in den Konflikt hineingezogen.

Falkenauge verliebt sich in Cora Munro (Madeleine Stowe). Dadurch kreuzt er den Pfad des Huronen-Häuptlings Magua (Wes Studi), der blutige Rache an Munro geschworen hat. Denn Magua hat durch die Briten seine Familie verloren.

Romantik und Gewalt gehen in Der letzte Mohikaner Hand in Hand

Wes Studi spielt mit Magua einen großartigen wie furchteinflößenden Bösewicht, dessen Härte die Grundspannung des Films befeuert. Der letzte Mohikaner ist ein Abenteuerfilm mit gleich mehreren großen Liebesgeschichten, Naturpanoramen und schicksalhaften Entscheidungen. Beschönigt wird trotzdem nichts, da sich dieses Abenteuer inmitten eines Krieges abspielt.

Persönlicher Ehrgeiz, verletzte Gefühle und Rachsucht vermischen sich in einem Strudel kolonialer Interessen von Weltmächten. Das Kunststück von Regisseur Michael Mann und seinem Team besteht darin, dass diese Mischung aufgeht, dass also die äußerste Brutalität eines Magua und die Romantik der Munro-Schwestern in diesen schlanken 108 Minuten Laufzeit Hand in Hand gehen.

In dieser Hinsicht ähnelt Der letzte Mohikaner James Camerons Titanic, der seine Liebesgeschichte mit der detailversessenen Darstellung von Tod und Verderben umgibt. Verpasst dieses romantisch-tragische Epos heute also keinesfalls im Fernsehen.