Heute im TV: Einer der besten Action-Blockbuster der Filmgeschichte lässt euch 2 Stunden lang kaum atmen

Im Free-TV läuft heute Abend ein Action-Film, der seinesgleichen sucht. Mehr Bombast, coolere Inszenierung und ein besseres Schauspiel-Duo in den Hauptrollen geht nicht.

Wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt und Action- sowie Endzeit-Filmen auch nur das Geringste abgewinnen könnt, solltet ihr den Fernseher einschalten. Mit Mad Max: Fury Road könnt ihr euch einen der besten Filme des Genres anschauen und werdet es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bereuen.



Vox strahlt Mad Max: Fury Road am 19. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, steht der Film mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Action-Meisterwerk im TV: Darum geht's in Mad Max: Fury Road mit Charlize Theron und Tom Hardy

In einer postapokalyptischen Zukunft düst Max Rockatansky (Tom Hardy) durch die Wüste, und zwar eigentlich als Einzelgänger. Nachdem er in Gefangenschaft gerät und als lebender Blutbeutel dienen soll, wird er in eine turbulente Eskalation verstrickt: Immortan Joe und seine Warboys jagen eine Gruppe Frauen, die der Tyrann als sein Eigentum und "Brüter" betrachtet.

Es kommt zur wilden Verfolgungsjagd mit vielen Toten und haufenweise Chaos und Max schließt sich den Frauen auf der Flucht an. Die wollen unter Führung der Imperatorin Furiosa (Charlize Theron), die selbst früher zu den Krieger:innen des Oberfieslings gehörte, das sogenannte Grüne Land erreichen. Währenddessen sind ihnen aber immer Joe und seine Truppen auf den Fersen.

Mad Max: Fury Road zählt zu den allerbesten Actionfilmen überhaupt

In Mad Max: Fury Road dreht sich alles um Benzin, Autos, Wasser, Sand und Frauen. Was auf den ersten Blick vielleicht richtig stumpf klingt, entfaltet einen unglaublichen Sog. Die Faszination dieses Endzeit-Spektakels liegt an der bombastischen Inszenierung George Millers. Der schafft es, dem Thema nochmal völlig neue Seiten und eine ganz eigene Ästhetik abzugewinnen.

Gehetzte Action, der ewige Kampf ums nackte Überleben und halsbrecherischste Verfolgungsjagden wechseln sich hier mit ruhigen Einstellungen ab, die ihresgleichen suchen. Wenn alles im gigantischen Sandsturm untergeht, Autos explodieren, Kugeln in die Karosserie einschlagen und wahnwitzige Kamikaze-Schergen einen Sattelschlepper entern, bleibt nur noch der perfekte audiovisuelle Rauschzustand.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.