Heute im TV: Einer der besten Action-Kracher der 90er

Heute läuft einer der besten Action-Filme der 90er im TV. Einer seiner Stunts sah so echt aus, dass dutzende Menschen dabei in Panik gerieten.

findet mit straffen, handfesten Action-Sequenzen seltene Virtuosität. Zu virtuos vielleicht. Eine besonders brenzlige Szene sorgte nämlich für einen regelrechten Tumult. Heute, am 14. Januar 2026, läuft der Blockbuster um 20.15 Uhr auf Kabel Eins.

The Rock im TV: Action-Dreh löste in San Francisco Angst und Schrecken aus

Bei der gefährlichen Szene handelt es sich um die bekannte Balkon-Sequenz des Films. FBI-Direktor Womack (John Spencer) will den gefangenen britischen Spion Mason (Connery) für die Alcatraz-Mission gewinnen und genehmigt ihm auf dem Balkon eines Hotels dafür einige Nettigkeiten. Mason interessiert das allerdings wenig. Er wirft den Direktor an einem Seil über die Brüstung und nutzt die anschließende Aufregung, um zu entkommen.

Schaut euch hier die The Rock-Szene auf Englisch an:

Die Szene wurde im Fairmont Hotel in San Francisco exakt so gedreht: Ein Stuntman hing an einem dünnen Seil an der Seite des Gebäudes und baumelte über dem Boden. Bay und sein Team hatten dabei aber offenbar nicht an Gäste und Passanten gedacht. Wie Screen Rant berichtet, riefen sie in Scharen beim Hotel (und sicherlich auch bei der Polizei) an und alarmierten über den augenscheinlichen Notfall.

Das Missverständnis konnte anscheinend aufgeklärt und die Szene zu Ende gedreht werden. Vielleicht hat sich Bay bei seinen späteren Transformers-Abenteuern ja wegen seiner The Rock-Erfahrungen auf CGI-Action konzentriert. Weniger Unterbrechungen durch verschrecktes Publikum.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

