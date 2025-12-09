Heute im TV: Einer der besten Actionfilme überhaupt, der zuerst mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone kommen sollte

Bei Kabel eins habt ihr heute die Chance, einen echten Action-Meilenstein zu sehen. Nicht nur die Choreographien, auch Story und Performances ließen den Film zum Kult werden.

Wer Face/Off oder Im Körper des Feindes von John Woo noch nicht kennt, sollte heute den Fernseher anschmeißen (alle anderen dürfen aber natürlich auch). Immerhin bekommt ihr hier die Doppelpackung aus quasi zweimal John Travolta und zweimal Nicolas Cage. Dabei hätten es auch gut Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone werden können.

Kabel eins strahlt Im Körper des Feindes aka Face/Off am 10. Dezember 2025 um 23:35 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr das Action-Fest alternativ jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Action-Highlight im TV: Darum geht es in Face/Off - Im Körper des Feindes

Oberfiesling Castor Troy (Nicolas Cage) hat eine Bombe gelegt, die ganz Los Angeles bedroht und ist dann ins Koma gefallen. Nur sein Bruder – der im Gefängnis sitzt – weiß, wo die Bombe versteckt ist. FBI-Agent Sean Archer (John Travolta) will natürlich das Schlimmste verhindern und ist bereit, alles dafür zu tun.

Glücklicherweise erlaubt eine neuartige Technologie, das Gesicht des Terroristen auf den Körper des Helden zu übertragen. Auch die Stimme und der ganze Rest werden angepasst. So will er dem Bruder den Ort der Bombe entlocken. Dumm nur, dass Castor Troy überraschend aus dem Koma erwacht, den Spieß umdreht und sich seinerseits kurzerhand einfach das Gesicht von Sean Archer überstreift...

Beinahe hätten Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone die Hauptrollen in Face/Off gespielt

Bevor feststand, dass John Woo Face/Off mit John Travolta und Nicolas Cage dreht, waren noch ein paar ganz andere Duos im Gespräch. Laut der Age of Cage-Biographie soll beispielsweise über Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas und Harrison Ford oder auch Alec Baldwin und Bruce Willis nachgedacht worden sein.

An einer Stelle des Prozesses habe sogar kurzzeitig die Idee existiert, Johnny Depp und Nicolas Cage aufeinander loszulassen. Das habe vor allem an den unterschiedlichen Filmemachern gelegen, die zwischenzeitlich angedacht waren. Letzten Endes sei es dann aber John Woo geworden und mit der Wahl des Settings sei auch die Entscheidung für die Schauspieler gefallen.

