Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, dessen Roman lange als unverfilmbar galt

Der Roman galt lange als unverfilmbar, doch das war kein Hindernis für einen der besten Filme aller Zeiten. Warum sich der mit Stars besetzte Krimi heute im TV lohnt, lest ihr hier.

Im Free-TV könnt ihr heute Abend einen der besten Filme aller Zeiten schauen: L.A. Confidential entführt in den moralischen Morast der Traumfabrik und das mit einem erstklassigen Ensemble. Neunmal wurde der Neo-Noir-Krimi für den Oscar nominiert. Hätte es 1997 nicht noch einen kleinen Film namens Titanic gegeben, hätte er sicher mehr als zwei davon abgestaubt.



3sat strahlt L.A. Confidential am 19. Dezember 2025 um 23:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Film auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Worum geht's in L.A. Confidential?

Die Traumfabrik produziert nicht nur rosige Geschichten, wie dieser Abstecher ins Los Angeles des Jahres 1953 zeigt. Im Zentrum der Geschichte stehen drei äußerst unterschiedliche Cops, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben: der karrieregeile Ed Exley (Guy Pearce), Brutalo Bud White (Russell Crowe) und der eitle Jack Vincennes (Kevin Spacey).

Sie gehen ihren eigenen Verdachtsfällen nach, nehmen es mit den Regeln nicht immer genau und haben es sich gemütlich gemacht in dieser weniger von Engeln, sondern eher von Mafiabossen beherrschten Stadt. Nach dem Tod von Gangster Mickey Cohen häufen sich jedoch die Morde in der Unterwelt. Als ein Massaker in einem Café allzu schnell unter den Teppich gekehrt wird, wachsen ihnen Zweifel an der offiziellen Geschichte. Doch vom Ausmaß der Verschwörung ahnt keiner etwas.

Darum lohnt sich der Neo-Noir-Krimi mit Russell Crowe und Kim Basinger

James Ellroys 1990 erschienener Roman Stadt der Teufel galt zunächst als unverfilmbar und das aus einem einfachen Grund: Er war viel zu komplex für einen Spielfilm. Der Roman umfasst über acht Jahre, verarbeitet reale Verbrechen mit Hollywood-Geschichte und das, um ein Gesellschaftspanorama der USA nach dem Zweiten Weltkrieg zu zeichnen.

Heute würde man L.A. Confidential wohl sofort als Serie adaptieren (ein Serien-Reboot war mal geplant). Damals sah das glücklicherweise anders aus: Zwei Jahre lang arbeiteten Brian Helgeland und Curtis Hanson, der auch Regie führte, am Drehbuch, das L.A. Confidential sinnvoll in eine Film-Laufzeit pressen sollte. Und es gelang ihnen.

Gemeinsam brachten sie Ellroys düstere True Crime-Vision auf die Leinwand, die ein vielschichtiges Figuren-Kabinett von den Spitzen der Hollywood Hills bis in die Abgründe dieser alptraumhaften Stadt vereint.

Der Krimi ist eine Meisterleistung der Effizienz

L.A. Confidential ist einer dieser Filme, bei der jede zweite Randfigur eine eigene Geschichte tragen könnte. Das zeugt von der effizienten Meisterleistung dieses Films, der mit seiner treibenden Erzählung die dunklen Ränder und Nischen der Stadt erkundet, durch die Bars, Studios und Partys streift, und daraus eher nebenbei das Bild einer ganzen Epoche zusammensetzt.

Veredelt wird der großartige Neo-Noir-Krimi, der in zahlreichen Bestenlisten auftaucht, durch das Ensemble, das bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt ist. Unter anderem (die später oscarprämierte) Kim Basinger, Danny DeVito und James Cromwell ergänzen den Cast. Ganz zu schweigen vom nervösen Score der Komponisten-Legende Jerry Goldsmith und der eleganten Kameraarbeit von Dante Spinotti. Perfektion wird im Kino selten erreicht, aber bei L.A. Confidential waren alle Beteiligten ganz nah dran.

