Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, mit fast 3 Stunden Bildgewalt und einem unglaublich fiesen Bösewicht

Heute kommt einer der besten Filme aller Zeiten im TV: Spiel mir das Lied vom Tod erzählt eine Western-Geschichte mit einem unvergesslichen Bösewicht.

Es war einmal im amerikanischen Westen, wo der Italiener Sergio Leone Filmgeschichte schrieb. Mit Spiel mir das Lied vom Tod drehte er einen der bekanntesten Western, der regelmäßig auf Bestenlisten auftaucht. Vielfach kopiert, referenziert und trotzdem unerreicht. Heute kommt Spiel mir das Lied vom Tod im Fernsehen. Hier erfahrt ihr, warum ihr den Klassiker unbedingt nachholen solltet.

Spiel mir das Lied vom Tod läuft heute, am 20. Dezember 2025 in der ARD, wird also werbefrei ausgestrahlt. Falls ihr da keine Zeit habt, steht der Film mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Sergio Leones Western-Klassiker beginnt mit einem schrecklichen Verbrechen

Jill (Claudia Cardinale) soll auf einer Farm mit ihren neuen Ehemann und dessen Kindern leben. Einen Tag bevor sie ankommt, ermordet der Killer Frank (Henry Fonda) jedoch ihre zukünftige Familie.

Die Frau, die ihren Mann kaum kannte, muss nun sein Erbe antreten und die örtliche Bahnstation fertig bauen. Zunächst glauben alle, dass Cheyenne (Jason Robards) der Mörder des Farmbesitzers ist. Ein geheimnisvoller Mundharmonikaspieler (Charles Bronson) bringt Licht in das Dunkel. Während er mit Cheyennes Hilfe Jill unterstützt, den Bahnhof zu vollenden, führt ihn die Suche nach dem wahren Mörder in seine eigene Vergangenheit.



Henry Fonda ist ein unvergesslicher Bösewicht und die Musik von Ennio Morricone brennt sich ein

Es gibt viel, was man an diesem fast dreistündigen Film loben kann: Die psychologisch differenzierte Erzählung zum Beispiel oder der vielschichtige Abgesang auf eine brutale Ära, die in der amerikanischen Geschichtsschreibung von (beschönigenden) Mythen umwoben ist. Die Ankunft der Eisenbahn markiert im Film das symbolische Ende des Western-Helden, der an der Grenze zur "Wildnis" zu Pferde seiner Unabhängigkeit frönt. Industrie und Kapital verleiben sich diese Welt ein.

Spiel mir das Lied vom Tod brennt sich aber auch emotional ein. Ennio Morricone treibt die großen Emotionen des Films mit einer opernhaften Musik auf die Spitze, die, egal ob von einem Orchester oder einer einzelnen Mundharmonika gespielt, unglaubliche Stärke entfaltet. Sergio Leone und Kameramann Tonino Delli Colli begleiten diese Tonspur mit monumentalen Bildern voller Ausdruckskraft. Henry Fonda wiederum spielt mit seinem Killer Frank einen erschreckenden Bösewicht, dessen kalte Präsenz die Sonne zu verdunkeln scheint.

Wenn das an Überzeugungsarbeit noch nicht genügt, solltet ihr Spiel mir das Lied vom Tod aus einem weiteren einfachen Grund nachholen: Mit diesem Film versteht ihr nämlich endlich die Referenzen und Hommagen aus zahllosen anderen Werken, die es so ohne Leones Epos vielleicht nicht gegeben hätte.