Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 25 Jahre

Arte strahlt heute Abend einen absoluten Kult-Film aus. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich von dem Wunderwerk unbedingt selbst verzaubern lassen.

Als verspielter Mix aus süßlicher Fantasy-Romanze und märchenhafter Tragikomödie zählt der mit etlichen wundersamen Bildern gespickte Die fabelhafte Welt der Amélie nicht ohne Grund zu den besten Filme der jüngeren Kinogeschichte. Die BBC hat das Werk von Regisseur Jean-Pierre Jeunet zum Beispiel 2016 in die Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts aufgenommen.

Falls ihr Die fabelhafte Welt der Amelie noch gar nicht kennen solltet oder mal wieder schauen wollt, habt ihr am 28. Januar 2026 um 20:15 Uhr auf Arte die Gelegenheit, euch von Audrey Tautou in der Hauptrolle verzaubern zu lassen. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Film auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Kult-Film mit Fantasy-Einschlag: Darum geht es in Die fabelhafte Welt der Amélie

Die Handlung des Films dreht sich um die Kellnerin Amélie, die in Paris lebt und sich an den vielen kleinen Besonderheiten des Lebens erfreut. Neben den vielen eigensinnigen Menschen um sich herum findet sie eines Tages ein Kästchen, das sie dem Besitzer zurückgeben will. Es folgt eine surreale Odyssee, bei der es für Amélie schließlich um die Liebe geht.

Mit zahlreichen unvergesslichen Einfällen und Bildern hat Jeunet ein modernes Märchen geschaffen, das auch beim wiederholten Anschauen neue Details offenbart. Die fabelhafte Welt der Amélie ist der Inbegriff von Wohlfühlkino.

Bei der Oscar-Verleihung 2002 war der Kult-Film in fünf Kategorien (Bestes Szenenbild, Beste Kamera, Bester fremdsprachiger Film, Bestes Originaldrehbuch und Bester Ton) nominiert. Weltweit zählt Die fabelhafte Welt der Amélie außerdem zu den erfolgreichsten französischen Filmen aller Zeiten .

Nach der Ausstrahlung des Hauptfilms zeigt Arte ab 22:10 Uhr außerdem noch die Dokumentation Auf den Spuren von Amélie Poulain aus dem Jahr 2017. Darin werden noch einmal die Original-Drehorte und Schauplätze aus dem Klassiker besucht und ergründet.

